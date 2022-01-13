居屋2022｜東涌裕雅苑伙數最多　料可即買即住　享無死角海景

【居屋/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】房委會將推售新一期居屋，包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，合供8,926伙。其中東涌裕雅苑共提供3,300伙，是今期最多伙數的居屋。此外，現時工程已接近「埋尾」，相信屆時可「即買即住」。

裕雅苑位於臨海用地，不少單位均可享無死角海景，亦可遠眺機場景，不過日常飛機升降的聲音或會略帶嘈吵，而東涌東填海區亦在施工，初期搬入時，或仍會沙塵滾滾。屋苑附近有三個商場，超級市場、食肆等一應俱全，不過交通略嫌不便，徒步走到港鐵東涌站至少15分鐘，乘搭巴士亦要約10分鐘。



居屋2021逐一睇：



平均呎價最低 料可現樓發售

裕雅苑平均呎價是5,730元，是7個項目中呎價最低的屋苑，售價約130萬元至355萬元。單位實用面積約272至555呎，預計關鍵日期是2022年9月30日，相信很大機會可現樓發售。



裕雅苑位於東涌迎禧路，共有6幢住宅大樓，受機場高度限制圈及規劃所限，每幢只得30層樓高，較其他居屋矮，6幢合共可提供3,300伙，大部分單位設有露台。6幢住宅大樓現時已平頂，預料最快可於今年內竣工，是今期居屋中，其中一個現樓推售的屋苑。

裕雅苑面向東涌東填海區，一海之隔便是港珠澳大橋人工島，故不少單位均可無遮擋地享受海景，亦可遠眺機場，不過鄰近機場的另一弊病，則是與飛機近距離接觸，飛機升降的聲音將傳入耳朵。另外，臨海用地屬東涌東填海區，工程有待完成，相信入住初時仍有不少地盤車輛進出，沙塵滾滾。

屋苑亦毗鄰私人屋苑東環和福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton）、一條馬路相對則是兩個公園，以及另一私人屋苑映灣園，相信非海景的單位也景觀亦相當開揚。

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該屋苑落成後，會附設一座單層獨立零售商場、一層地庫停車場，以及一所幼稚園等。另外，附近的私人屋苑已落成多年，東環商場、昇薈和映灣薈3個商場雖小，但仍五臟俱存，設有三間超市、藥房，亦有快餐店、茶樓等食肆，步行只需3至5分鐘，沿迎東路再走約10分鐘，則會有迎東邨，內有商場和街市等，亦相當方便。

裕雅苑亦被多個公園包圍，包括一條馬路之隔的百慕達公園和怡東公園，再向映灣園方向走約5分鐘，則有東涌北公園，以及愛犬公園等，公園內有兒童遊樂場、健身設施外，更有康文署的滑板場和足球園，適合大人、細路和寵物「放電」。

不過，屋苑的交通相較不便，由港鐵東涌站走到屋苑，需時約15分鐘，轉乘大嶼山巴士37M，車程亦需近10分鐘。屋苑門口亦有E32A、E36A和E43號巴士，分別前往葵芳、元朗和粉嶺，通宵線則有N31往來機場和荃灣愉景新城。

住戶若要到九龍或過海上班，計及巴士及轉乘港鐵的時間，總車程約1小時。預料要到2029年港鐵東涌綫延線完工後，屋苑附近的東涌東站落成後，交通才有望改善。