通識之父陳岡目擊啟示：大澳一家四口一支牙刷　學生背3000元書包

番禺會所華仁小學校長、有通識之父之稱的陳岡，周二（9日）出席港大「爐邊漫話」活動時，大談香港貧與富。他提及在港大讀牙醫時到大澳進行健康教育活動，於居民的棚屋留宿，驚見他們一家四口共用一支牙刷，讓他明白「教育可改變人、改變人的健康」，萌生投身教育的念頭。後來棄醫從教，當上教師時，目睹有學生背着二、三千元的書包，戴著名牌手錶，令他有感而發，遂改編歌曲，以鼓勵學生減少購買名牌。



大澳體驗決棄醫從教：教育可改變人

陳岡在分享時提及讀書時，一次大學在大澳的健康教育活動，多晚留宿棚屋，體驗徹底改變他的一生。與居民同住，讓他更「貼地」了解居民的生活習慣，最難忘是發現所留宿的家庭，一家四口共用一支牙刷。

他說當時已是80年代後期，香港經濟發達，對這家人的習慣感到不可思議，相信是因為當時大澳居民的口腔健康知識薄弱。直至完成兩星期的健康教育後，大澳的小朋友才能每人擁有一支牙刷。經歷亦讓他相信，「教育可改變人、改變人的健康」，令他萌生投身教育的念頭，相信自己有能力教導別人。

不過父母當時不明白他的想法，他在活動上演奏《誰能明白我》，並憑歌寄意說：「懷自信我不怕夜航…… 掌聲我向夢想裡尋，儘管一切是狂想」，細訴當時的心聲。

由牙醫到教師再入教育局 辭九華校長當華小學校

陳岡大學畢業曾任牙醫，後加入香港華仁書院當教師，1999年轉任大埔恩主教書院校長，2006年加入教育局出任教育局總課程發展主任（通識教育／跨課程學習），負責推行通識教育課程，並支援學校在這方面做好準備，因而被稱為「通識之父」。到2009年1月出任九龍華仁書院校長，在2013年8月提前離任，同年新學年「降呢」到直屬香港華仁書院的番禺會所華仁小學，出任小學校長至今。他在音樂有造藝，也是唱歌能手。

改編張學友《壯志驕陽》鼓勵學生減少買名牌

他在分享時指，當上老師後，發現學生背着二、三千元的書包，戴着名牌手錶，令他有感而發，改編了張學友的名苗《壯志驕陽》，改名為《抗潮青年新朝氣》，歌詞中的一句「牌子不會定尊卑，憑志氣去攀高峰靠你」，以鼓勵學生減少購買名牌。

他早前在拍攝了一段短片，在片段「扮演」死亡，上周於學校周會播放，讓學生「感受」一個已死的人，如何體會自己的生命。他笑說：「放學後，有一年級學生問我是否真的死去」。他認為最重要是讓學生了解，要活出真我。