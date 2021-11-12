科興疫苗死因｜律師：「死因存疑」裁決未必增加成功索償機會

63歲「三高」及有長期病患男子李宇根，今年初接種科興疫苗，兩日後因心肌梗塞引致急性肺水腫死亡。死因庭就其死因作研訊，兩男三女陪審團今日(12日)一致裁定死者「死因存疑」。

截至上月23日，疫苗保障基金接獲17宗死亡個案索償申請，暫未有一宗獲批。李宇根可否助翻案？本身是律師的香港病人政策連線主席林志釉認為，今次裁決未必對死者家屬向疫苗保障基金索償有幫助，「唔會令成功索償成數高咗、容易咗，或者機會大咗。」他解釋說，因為「死因存疑」不等同賠償基金要求，需證明死因「不能排除」與疫苗有關。



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林志釉：研訊未能確定「不能排除」與疫苗有關

林志釉指出，雖然陪審團一致裁定死者「死因存疑」，但因為研訊亦未能確定死因是「不能排除」與疫苗有關，故相信對於家屬申請索償無很大幫助，成功獲賠償的機率不會特別提升。

林稱，政府的疫苗臨牀事件評估專家委員會兩名成員曾在死因研訊作供，當時已提出委員會一致斷定其死因與接種疫苗無因果關係，事故僅屬偶然，但陪審團最終裁定「死因存疑」，認為專家的供詞未能完全說服陪審團。

林志釉關注疫苗保障基金未批出一宗死亡個案賠償。（資料圖片／林若勤攝）

彭鴻昌：裁決或會引起市民對疫苗猶豫

疫苗保障基金截至10月23日，有66宗傷害個案共獲批783萬元，每宗個案平均獲賠11.9萬元，按月升6,000元；但17宗死亡個案申請則無獲批，11宗被專家委員會評定無關或不可分類、1宗不符申請資格被拒絕、5宗處理中。林認為基金可因應今次死因庭裁決，重新檢視尤其死亡個案的審批標準是否太高，以免影響市民信心，失去當初成立賠償基金原意。

社區組織協會社區組織幹事彭鴻昌則認為，疫苗臨牀事件評估專家委員會成員在作供時曾提到，不排除接種疫苗或加重了死者的身體負荷，既然專家亦未能完全排除死因與疫苗的關係，若家屬向基金申請賠償，理應獲批。

彭鴻昌擔心死因庭裁決會引發市民的疫苗猶豫。（資料圖片）

彭指，今次裁決或會引起市民對疫苗猶豫，呼籲專家要加以解說，亦要加強疫苗接種中心醫護對接種市民的健康風險評估工作，「其實裁決同呼籲打針無矛盾，最緊要打針之前確定係咪病情穩定，增加市民信心。」