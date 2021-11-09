安心出行｜有市民不懂使用手機程式　陳恒鑌倡推出實體版二維碼

11月1日起，所有市民出入政府大樓及場所時，均須掃瞄「安心出行」二維碼，包括街市，不少市民批評不方便，減少進入街市買餸，檔販生意額大跌。



民建聯立法會議員陳恒鑌建議，政府推出實體版的「安心出行」二維碼，方便不懂使用手機應用程式的市民。



街市人流減少 檔販生意削半

《香港01》早前走訪荃灣楊屋道街市，不少市民擠在入口處掃瞄「安心出行」及填寫個人資料，亦有市民無視職員檢查引起衝突。有市民將身份證遞上讓職員代為填寫，亦有長者表示，因為沒有智能手機而無法使用應用程式，慨嘆新措施麻煩又不便。

至於檔販亦大嘆營業額跌近一半，人流明顯減少，生意苦不堪言。有檔販指熟客說不懂得用手機應用程式，所以無法進入街市購物。

陳恒鑌建議，政府向有需要人士提供實體個人「安心出行」二維碼，並在政府處所裝設掃瞄器。（資料圖片）

建議派實體二維碼 並在出入口設掃瞄器

陳恒鑌指有長者反映不懂使用智能手機，或雖然有手機，但不懂使用「安心出行」程式，同時亦覺得手寫個人資料麻煩。而排隊掃瞄「安心出行」或填寫資料，亦導致入口大排長龍，影響出入，造成不便。

他建議，政府向有需要人士提供實體個人「安心出行」二維碼，並在政府處所裝設掃瞄器，讓不懂使用手機程式的市民亦可以快速掃瞄二維碼並進入處所，而這安排亦可以逐步擴至其他非政府處所如商場等。政府亦應該加派人手協助市民。

陳恒鑌已報名參與立法會新界西南選舉，同區已報名人士有工聯會陳穎欣及獨立民主派劉卓裕。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。