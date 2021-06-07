7.28衝突｜17歲少年曾手持磚頭站前排　認參與暴動罪候懲

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-06-07 15:30

前年7月28日中上環發生警民衝突，44人被控暴動罪，分三案處理，其中一宗涉15名被告的案件今（7日）在西九龍法院開審，預計審期為50天。其中17歲少年承認一項暴動罪，警方在他的相機發現多張案發現場照片，而19歲少女則承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。

兩被告缺席聆訊被通緝

15名被告：陳偉林（21歲）、陳澤峰（22歲）、布紫晴（24歲）、17歲姓何男子、梁志鵬（20歲）、楊位醒（31歲）、彭雨彤（20歲）、劉耀銓（28歲）、廖頌賢（30歲）、陳永琪（28歲）、林皓正（22歲）、廖紫婷（19歲）、李樹樺（21歲）、胡嘉俊（21歲）及張雯曦（19歲）。他們被控暴動罪，以及參與非法集結的交替控罪。其中第15被告張雯曦涉管有一支3B級的黑色鐳射筆連電池，以及一個無線通訊機，被加控在公眾地方管有攻擊性武器，以及無牌管有無線電通訊器具。

案件原有17名被告，其中兩人甄凱盈和廖天駿早前已缺席聆訊，法庭已向他們發出通緝令。

當日有100至200名示威者在現場

控方案情指，當天警方只就下午3時在遮打花園舉行的反修例公眾集會發出不反對通知書，但示威者其後前往中聯辦，並叫「香港警察，知法犯法」等口號。5時許，約100至200名穿黑衣和戴頭盔的示威者到達德輔道西近西邊街馬路，警方警告之下示威者人數增加，有示威者在德輔道西及干諾道西和警方對峙，以欄杆架設路障築起傘陣躲避，叫「光復香港，時代革命」。晚上約7時，有示威者向干諾道西警方防線投擲磚頭雜物，警方遂展開驅散行動。警方舉旗警告及使用催淚彈，有示威者回擲催淚彈。

10名被告有直接證據指控參與

警方約8時於德輔道西拘捕24人，於9時47分再拘捕本案17人。控方指控各被告為親身參與、共同犯罪目的，以及協助及教唆他人參與暴動，除了10名被告有直接證據被指控暴動，控方認為法庭應考慮到他們被制服拘捕的過程，他們衣着裝備，以及部份被告逃匿，裁定他們暴動罪成。

認罪被告站示威人士前排

第4被告即17歲姓何男子，承認一項暴動罪，須要還柙。他被指手持磚頭、水桶及紙皮站在示威人士的前排。警方在他身上搜出一部相機，記憶卡內有16張當天拍攝的照片，其中9張攝得在干諾道西及干諾道中案發現場，與警方所攝的相同。而第15被告張雯曦則承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。

案件編號：DCCC 820/2019

2019年7月28日港島區遊行的情況。(詳看下圖)