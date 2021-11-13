foodpanda今年累計減外賣員每單$10、孖單再減　外賣員今、明罷工

外賣平台foodpanda疫情下不斷擴充，另一邊廂卻不斷降低外賣員薪酬，爆發多次勞資糾紛。協助外賣員的飲食及酒店業職工總會表示，foodpanda今年首10個月已不斷扣減每張單的服務費底價，9月開始更變本加厲，至今已累計扣減了約10元，一次過送兩張單即孖單到同一屋苑時，總單價會進一步降低。

多種削減薪酬的政策下，全職外賣員的薪酬大減30%，車手扣除油費、電單車保和維修費後，月入跌至1.4萬元，令外賣員怨聲載道，工會直斥做法「離譜」，形容外賣員「忍無可忍」，今午（13日）5時將於多區發起工業行動，以「踢單」和延遲送單的方式對抗資方無理舉措。

foodpanda回覆查詢時稱，會持續完善整個送遞工作流程，包括提升效率、推出新送遞員獎勵、貼士功能，致力為送遞員爭取更高收益。



飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興指，foodpanda疫情爆發後，不斷降低每張單的服務費，近兩個月情況更趨嚴重，更以每兩周調整一次的機制，逐區減服務費，今年累計每張單減薪約10元。據了解，「步兵」每張單的服務費由35元大減至24元；車手則由55元減至44元。

他指，公司近月亦加推「『孖單』降價政策」，亦即會將同一屋苑的訂單，同時派予同一外賣員，惟外賣員的服務費則會進一步下降，令收入大跌。他批評有關機制僅資方自行決定，外賣員猶如蒙在鼓裏，每次工作過後才得悉有關收費調整，直斥做法毫不透明。

何鴻興又提到，foodpanda 8月開始，推出懲罰機制，若外賣員連續不接多張單後，便會暫停其戶口，過程並不設解釋和上訴機制，「mark咗更返工，但又唔畀我做嘢，即係坐喺度冇糧出」，有外單員亦投訴，突然被公司終於合作關係，原因未明，批評資方漠視外賣員權益。

foodpanda近日曾向外賣員發通告，指留意到近日有意見批評公司的營運措施和決定，直言不認同罷工行動，但理解外賣員有訴求要發表，遂在公司的外賣員應用程式「rider app」中，加入「討論題目」一欄，公司收集一定數量的意見後，會在一周內安排討論會，強調發表意見的外賣員並不會遭受懲罰。

何鴻興批評foodpanda的薪酬調整機制僅資方自行決定，外賣員猶如蒙在鼓裏，每次工作過後才得悉有關收費調整，直斥做法毫不透明。（資料圖片／歐嘉樂攝）

何鴻興直言，外賣員不接受公司的回應，批評資方根本無提出解決方案，亦未有交代討論會的細節，以及資方會否接受自僱員工的意見，希望foodpanda能如聲明般，珍惜與伙伴的合作關係，正視勞方的權益。

加入foodpanda外賣員行列近兩年的阿成表示，公司去年開始減人工和解僱外賣員，形容「今年仲犀利」，每張單由30元扣至25元，「孖單」降價政策一出後，薪酬跌幅更大，批評「孖單」並非僅送到同一屋苑而已，外賣員已花額外的時間等候餐廳出餐，拖延了整個送餐時間，加上系統派單量亦較以往少，慨嘆薪酬已較他去年初剛入薪時大減20%，有行家更坦言每日收入跌穿600元。

對於公司要求外賣員在應用程式提出意見，他直言做法無稽，「人工嗰啲唔通你真係喺apps度講咩」，認為根本無渠道反映，只得工運這個出路，惟他擔心會遭公司報復，今、明兩日行動期間仍會繼續接單，只能拖長送單時間，並不積極接單，冀以較軟性的手法支持同路人。

foodpanda 香港回覆查詢時稱，一直視送遞團隊為重要的營運夥伴，十分重視他們提出的意見，留意到近日有關部分送遞員對於服務費調整的查詢，因應不同因素，例如訂單距離、送遞員的接單率、所在地區及時段等，根據市場對送遞服務的供求調整訂單服務費，屬業界亦是foodpanda的慣常做法，亦有按照營運需要，發放「繁忙時段服務費」，以鼓勵送遞員積極接單及回應。

foodpanda稱，會持續完善整個送遞工作流程，包括提升效率、推出新送遞員獎勵、貼士功能，致力為送遞員爭取更高收益。