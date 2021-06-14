外送速遞員意外增　工聯會：員工多屬「假自僱」無保障　促設發牌

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-14 11:37

疫情持續逾年，不少市民都會留家抗疫，令網購和外賣速遞服務成大勢所趨，不少人加入做外賣平台的「車手」或「步兵」。工聯會指，此類網上平台的外賣員「無受僱之名，卻有受僱之實」，令他們遭受剝削及缺乏保障權益，促請政府盡快研究「零工經濟」，解決僱傭身份判定問題，以及立法設置發牌制度規管。

工聯會立法會議員陸頌雄表示，外賣平台的系統以演算法的方式，操控外送員的行為及服務質素，因此平台對外送員的工作有實質控制權，如foodpanda及deliveroo會對接單少的散工，減少他們每張單的服務費等。陸頌雄強調，這些外賣平台的工作者並非完全自僱人士，因為他們並非完全不受平台控制地自由工作。

陸頌雄又指，台灣、西班牙和英國等地，均有判決指外賣和零工平台與旗下的工作者處於不對等的地位，裁決有關散工並非自僱，惟本港至令仍未確立有關裁決，2018至2020年間，勞工處接獲的2宗投訴最終亦不了了之。

他又說，根據媒體統計，去年全年已有11宗外送員意外，當中大部份受傷程度達中度以上，亦不乏危殆案件；警方公布的本年首季交通意外數字，涉及有人受傷的電單車交通意外共771宗，當中94宗與外賣速遞有關，佔12%，陸頌雄認為數字顯示員工受傷情況愈趨嚴重，惟他們並無勞工保險的保障。