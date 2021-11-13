「民生超市」大縮水　將軍澳區3分店縮剩1間　員工稱半數前線辭職

「舖王」鄧成波家族近期連環出售物業，四子鄧耀邦（Jason）透過良道有限公司經營的「民生系」超市近期「縮水」，當中將軍澳區內三間分店，有兩間在近期悄悄告別。隨明日（14日）坑口分店結業，集團在口內只餘位於尚德TKO Spot商場內的分店。

記者日前到分店觀察，店內貨品也較初期減少，顧客在店內較易走動。有該連鎖超市的前線員工指，集團旗下超市已由高峰期26間縮減至18間，由於前景未明，當中民生超市多達半數員工已離職，有分店只有一人兼顧收銀、執貨、收貨「一腳踢」。



根據良道有限公司網頁，旗下零售業務由6個不同品牌經營，包括民生Daily Manson、Mansion、The Jason’s正品堂、特賣場、Mansion Mini Mart及APM，當中民生有13間佔最多，其他品牌則有一至三間不等。

其中民生Daily Manson在2018年12月開業，在反修例風波初期，一度被誤傳為另一零售商優品360的別店。其時民生已有6間分店，分佈於將軍澳、深水埗及荃灣等。

坑口分店周日結業

不過民生的官方網頁有資料已過時，記者近日在將軍澳區三個領展商場所見，位於寶林邨寶林商場的民生分店原來早已結業；坑口海悅豪園商場的民生分店亦貼出告示，將於明日（14日，周日）下午6時光榮結業，貨架只餘少量貨物。

將軍澳區內三家分店中，將只餘尚德TKO Spot商場的Mansion Mini Mart繼續營業。過往該店貨架多，通道狹窄，惟記者近日在現場所見，店內已重新整理減少貨架數量，有貨架缺貨後未補充；店外亦貼有貼上促銷海報，提供「全單95折或購物滿100元9折，只限5天」，期間一度有保安向職員指不准張貼宣傳。

坑口海悅豪園商場民生分店貼出告示，將於明日（14日，星期日）下午6時光榮結業。（孔繁栩攝）

員工形容瀰漫不安氣氛

有拒透露姓名的「民生」前線人員向《香港01》表示，集團超市已由高峰期26間縮減至18間，縮減約三成，人手自然流失後不再填補，部份分店每更只有一人當值，要兼顧收銀、執貨及收貨。據其了解，民生超市約40名前線員工中，約有一半已遞交辭職信，形容「公司瀰漫不安氣氛。」

另有不願具名員工透露，由於租金貴，公司決定部份分店不再續租，未來可能再縮減，希望僱主可交代公司發展路向。

寶林邨寶林商場的民生分店原來早已結業。（孔繁栩攝）

《香港01》已向「民生超市」查詢，正等候回覆。而鄧成波五子鄧耀昇旗下的陞域集團，其發言人表示，鄧成波家族業務多元化，該集團不評論個別業務在營運上的策略性調整。