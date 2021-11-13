M+博物館｜開幕第二日只供預約市民入場　繪黃傘留言紙未有再掛出

西九文化區M+博物館周五（12日）起對外開放，日前有大批市民排隊入場，入場人次超過1萬。今日迎來開幕後首個周六，於下午時份需要排隊入場，不過排隊情況未如昨日墟冚。



博物館內展廳設有互動空間，繼續有市民留言抒發對社會現況的感受。其中有市民觀看英國藝術家安東尼．葛姆雷(Anthony Gormley)創作的《亞洲土地》後，感覺像港人上街遊行抗議。另有市民寫上「香港人加油」字句。



M+博物館於今、明兩天，不接受沒有預約的市民入場，下午約3時多，有數十人在正門外等候入場，不過博物館的其他入口則未有太多人等候。

館內每個展廳及樓層均有人流管制，高峰時有近百人排隊等候上二樓。每個展廳亦要排隊入場，部份要等候約30分鐘，當中以地面主展覽廳「香港：此地彼方」最受歡迎。

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市民留言區寫上「香港人加油」

博物館內展廳設有互動空間，其中一個以本港為主題的展覽「香港：此地彼方」，繼續有市民留言抒發對社會現況感受，有人寫上「香港人加油」字句。不過，日前有畫上黃色雨傘，並寫上「有傘有聚 We'll be back」的紙張，則未見掛在牆上；至於同樣昨日有被報道，畫上近期熱門歌曲《係咁先啦》封面的留言紙張則獲保留。

位於二樓西展廳、由英國藝術家安東尼．葛姆雷(Anthony Gormley)創作的《亞洲土地》，亦設有留言區。當中有市民比喻作品形似港人遊行抗議，亦將作品喻為「沉靜的抗爭」。

▼M+博物館開幕後首周六▼



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入場安排尚算暢順 市民稱會再次入場參觀

預約下午2時入場的彭先生於3時到場，等候約15至20分鐘可入場。他稱，入場安排可接受，稱已預計會再次入場參觀。另一參觀的市民徐先生則稱，不知道博物館有其他入口，認為館方可提供更多指示。市民鄧太太則稱，排隊進入展覽廳約需15分鐘，入場安排暢順。

同樣今日入場參觀的市民林太太稱，展覽的主題擺位亂，西方畫作亦較為抽象，對於中國藝術家如艾末末的作品較為容易明白。對於艾末末有部份作品惹起爭議，林先生稱，艾末末本身為具爭議的藝術家，既然當局選擇展出他的作品，不應該有審查，「何必唔大大方方畀人睇？」