「民生超市」縮水　學者指欠市場定位：唔止要財力要落手落腳做

已故「舖王」鄧成波，其四子鄧耀邦（Jason）透過良道有限公司經營的「民生系」超市近期「縮水」，集團旗下超市已由高峰期26間縮減至18間，有現職員工坦言擔心公司前景。



疫情下，不少市民已習慣居家抗疫，日用品、糧食需求增，超市零售業務理應利潤向上，惟「民生」卻決定縮小經營。



中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，「民生」縮減分店數目，估計或與家族生意經營策略改變有關。他表示，經營超市不單對財力有要求，與供應商協調、市場定位等亦重要，「超市唔會好賺錢，主要係影響力，你又唔係有乜代表性、定位，好難站穩陣腳。」



莊太量表示，相信「民生」決定縮減分店數目，背後涉經營策略改變，或與業務重組有關。莊說，經營超級市場一向利潤低，不單要財力，更要有經驗、熟悉貨品、有定位等，從而獲得市場影響力。「舖王」鄧成波家族一向以眼光獨到，透過投資物業置富，並非經營零售買賣起家，要「落手落腳去管理」並不容易。

坑口海悅豪園商場民生分店貼出告示，將於明日（14日，星期日）下午6時光榮結業。（資料圖片/孔繁栩攝）

莊續說，經營超級市場要有清晰定位，如百佳系列超市大多位於同系長和系的屋苑內，為居民帶來一連串方便、惠康則以銷售自家品牌為主、要有一定「代表性」、「啅頭」才能站穩市場。

「做超市唔係好賺，可能係誠哥（長和系創辦人李嘉誠）最唔賺錢個項，HKTV Mall都蝕好多年先開始賺錢、當年759就以賣零食取市場、鬥平價你又唔夠家興，又並非以高檔次為主打，無定位好難令人諗起間超市。」莊說，部份分銷商、供應商，跟超市簽有協議，不得供貨予其他同類型競爭者，要打入超市市場並非易事。

「舖王」鄧成波家族近期連環出售物業，四子鄧耀邦透過良道有限公司經營的「民生系」超市近期「縮水」，當中將軍澳區內三間分店，有兩間悄悄告別，明日（14日）起只餘位於尚德TKO Spot商場分店。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為與家族生意經營策略改變有關。（資料圖片／盧翊銘攝）

有該連鎖超市的前線員工指，集團旗下超市已由高峰期26間縮減至18間，當中民生超市多達半數員工醞釀離職。《香港01》已向「民生超市」查詢，正等候回覆。而鄧成波五子鄧耀昇旗下的陞域集團，其發言人表示，鄧成波家族業務多元化，該集團不評論個別業務在營運上的策略性調整。