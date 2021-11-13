「民生超市」縮水　學者指欠市場定位：唔止要財力要落手落腳做

已故「舖王」鄧成波，其四子鄧耀邦（Jason）透過良道有限公司經營的「民生系」超市近期「縮水」，集團旗下超市已由高峰期26間縮減至18間，有現職員工坦言擔心公司前景。
疫情下，不少市民已習慣居家抗疫，日用品、糧食需求增，超市零售業務理應利潤向上，惟「民生」卻決定縮小經營。
中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，「民生」縮減分店數目，估計或與家族生意經營策略改變有關。他表示，經營超市不單對財力有要求，與供應商協調、市場定位等亦重要，「超市唔會好賺錢，主要係影響力，你又唔係有乜代表性、定位，好難站穩陣腳。」
莊太量表示，相信「民生」決定縮減分店數目，背後涉經營策略改變，或與業務重組有關。莊說，經營超級市場一向利潤低，不單要財力，更要有經驗、熟悉貨品、有定位等，從而獲得市場影響力。「舖王」鄧成波家族一向以眼光獨到，透過投資物業置富，並非經營零售買賣起家，要「落手落腳去管理」並不容易。
莊續說，經營超級市場要有清晰定位，如百佳系列超市大多位於同系長和系的屋苑內，為居民帶來一連串方便、惠康則以銷售自家品牌為主、要有一定「代表性」、「啅頭」才能站穩市場。
「做超市唔係好賺，可能係誠哥（長和系創辦人李嘉誠）最唔賺錢個項，HKTV Mall都蝕好多年先開始賺錢、當年759就以賣零食取市場、鬥平價你又唔夠家興，又並非以高檔次為主打，無定位好難令人諗起間超市。」莊說，部份分銷商、供應商，跟超市簽有協議，不得供貨予其他同類型競爭者，要打入超市市場並非易事。
「舖王」鄧成波家族近期連環出售物業，四子鄧耀邦透過良道有限公司經營的「民生系」超市近期「縮水」，當中將軍澳區內三間分店，有兩間悄悄告別，明日（14日）起只餘位於尚德TKO Spot商場分店。
有該連鎖超市的前線員工指，集團旗下超市已由高峰期26間縮減至18間，當中民生超市多達半數員工醞釀離職。《香港01》已向「民生超市」查詢，正等候回覆。而鄧成波五子鄧耀昇旗下的陞域集團，其發言人表示，鄧成波家族業務多元化，該集團不評論個別業務在營運上的策略性調整。