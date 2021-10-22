減價優惠｜3大連鎖藥房超市推牙膏限時優惠　呢間贈品最大手筆

連鎖藥房和超級市場不時推出限時優惠，除了減價，更會送出各式禮品。是次為大家盤點三大牙膏優惠，媽媽入貨前不妨先看哪家最大手筆！



萬寧Mannings 送即食麵芥花籽油

萬寧推出牙膏限時優惠。（facebook專頁圖片）

萬寧推出個人護理及嬰兒奶粉限時優惠，其中高露潔全效專業110克單支裝牙膏售$39.9。客人購買高露潔／貝齒產品2件即送出前一丁麵豬骨味5包裝；買滿$99即送刀嘜純正芥花籽油1公升；滿$128則送紡優美洗衣珠（櫻花）16粒。數量有限，送／售完即止。

🔼🔼🔼🔼一田同SOGO都有減價，媽媽又係時候出動👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻一田購物優惠日eShop玩具低至2折 SOGO感謝祭嬰幼兒用品低至6折👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

屈臣氏 Watsons 送$145禮品

屈臣氏推出牙膏限時優惠。（facebook專頁圖片）

屈臣氏推出個人護理及護膚品限時優惠，購買指定舒適達或牙齦適牙膏4 支（每件平均折實價$33.9─$44.9），獨家送價值$145禮品，包括詩樂氏消毒潔廁液700毫升1件、威威濃縮除菌洗衣液1件、AXE抗菌超濃縮洗潔精（檸檬味）1件、八道牛骨湯麵1件、農心薯仔麵或鮮蝦味拉麵2件。

百佳 PARKnSHOP 送$185.8禮品

百佳推出牙膏限時優惠。（facebook專頁圖片）

百佳超級市場推出牙膏限時優惠，客人於門市或網店以$179.6購買4支指定Oral-B牙膏（牙齦修護牙膏90克（深層清潔／持久清新）及抗敏護齦牙膏90克（極速抗敏／專業修護）），即送總值$185的禮品，包括盒裝Ariel 3D抗菌洗衣膠囊兩盒及得寶閃鑽四層桃味衛生紙10卷裝兩條。優惠期至2021年10月28日，貨品／贈品數量有限，售／換／送完即止。

🔼🔼🔼🔼鬼滅之刃小fans一定唔可以錯過👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻海港城6千呎LOG-ON設Lulu豬、鬼滅之刃專區 媽媽必買6大卡通精品👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼