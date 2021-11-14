香港再工業化需發展高增值產業　生產力局：不能長期只整魚蛋

港府近年大力推動再工業化，本港進入工業4.0。香港生產力促進局總裁畢堅文在電台節目表示，在《施政報告》新政策及國家規劃下，有助本港發展成國際科技創科中心，他鼓勵本港發展具增值研發元素的創新科技，例如認為要研發世界將來需要的食品，如合成生物科技：「不能長期整魚蛋、牛丸、波蘿包，要升呢。」



畢堅文表示，本港土地供應不足，人工成本昂貴，並非每個產業都適合在港發展。(資料圖片)

新田科技城有助本港發展成國際科技創科中心

香港生產力促進局總裁畢堅文指出，生產力局一直支持港企融入大灣區，加強生產力及競爭力，促進人才交流，相信《施政報告》提出的新田科技城及中央十四五規劃，將會為創新科技帶來機遇，有助本港發展成國際科技創科中心。

生產力局助港企大灣區升級轉型 高增值產業較宜在港發展

畢堅文表示，本港土地供應不足，人工成本昂貴，並非每個產業都適合在港發展，但生促局在過去20年，有協助港企到內地及大灣區升級轉型，至於一些高增值產業，例如納米技術產品，就適合在港發展，他指政府設立的再工業化資助計劃、再工業化及科技培訓計劃等配對基金支援企業，企業毋須還款，變相由政府承擔企業三分一風險。

港府近年大力推動再工業化，本港進入工業4.0。（資料圖片／吳鍾坤攝）

畢續稱，施政報告提出成立科新科技及工業局，對再工業化及「工業4.0」帶來幫助，當局會為企業提供一條龍服務技援，顧問服務能協助科技技術及智能生產。

申請政府資助的科勁國際控股有限公司主席黃少華指，再工業化需配合智能生產，對產品精準要求高，否則會影響質素。精美汽車有限公司行政總裁陳偉聰指，再工業化下，和生產相關服務業，包括研發、物流和銀行業等，都有重要貢獻和發展空間。