消委會｜鑄鐵鍋傳熱速度相差近3倍　Bruno致癌重金屬超出標準16倍

鑄鐵鍋受下廚人士歡迎，消委會近日測試市面上7款鑄鐵鍋，售價由798元至3,199元不等。結果發現，有4款樣本的金屬釋出量，超出相關標準所訂的上限。當中， Bruno鑄鐵鍋被檢出致癌重金屬砷（Arsenic）的釋出量超國際標準訂上限16倍；而Lodge鑄鐵鍋被檢出鐵（Iron）釋出量，更超出歐洲委員會指引上限54倍。



▼消委會測試市面7款鑄鐵鍋▼



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測試7款鑄鐵鍋售價差異大，由$798至$3,199不等。測試結果發現，5款有琺瑯塗層的鑄鐵鍋中，售價2,580元的Vermicular、售價798元的Bruno鑄鐵鍋Enamel Pot，分別檢出2種及4種金屬的釋出量超出國際標準所訂的上限，其中Bruno檢出致癌重金屬砷（Arsenic）的釋出量，更超出上限16倍。

另外兩款沒琺瑯塗層的鑄鐵鍋，售價1,950元的柳宗理 Sori Yanagi Tekki 南部鐵器雙耳深鍋、售價1,788元的Lodge Blacklock Triple Seasoned Cast Iron Dutch Oven，分別檢出1種及4種金屬的釋出量。超出歐洲委員會及法國DGCCRF所訂的上 限，其中Lodge檢出鐵（Iron）釋出量超出上限54倍。

食安中心則認為，測試結果只反映鑄鐵鍋樣本，在特定實驗室測試條件下釋出的金屬量，並不代表在一般正常烹調過程中，可能由廚具遷移到食物的金屬量。

另外，鑄鐵鍋熱力均勻度懸殊，在氣體爐上加熱時，Lagostina熱力分佈較均勻，計算出最大溫差為66°C，而鍋身直徑較大的Lodge則表現較差，計算出最大溫差為132°C。至於在熱水溫升速度方面，在電陶爐上加熱時，Le Creuset 表現較好，鍋內底整個監測範圍內的溫度，由常溫上升到至少達180°C只需1分4秒；而Bruno則表現較差，需時3分58 秒。

消委會綜合樣本在氣體爐、電磁爐及電陶爐上加熱的表現，熱力均勻度整體評分介乎3點至4.5點，當中以Lagostina表現最佳，獲4.5點整體評分，而Lodge則表現較遜色，僅獲3點整體評分。

市面上有多款鑄鐵鍋供下廚人士選購。（羅君豪攝）

Bruno相關產品已下架

就消委會測試結果，海關表示已根據相關的資料作出跟進，派員到市面巡查，發現其中1 款已下架，及成功試購當中3款產品，並根據有關產品認可標準作安全測試。

Bruno 代理商向消委會提供相關測試報告，以證明產品的化學安全性符合食品安全國家標準GB 4806.3-2016、國際標準ISO 4531、德國LFGB規例及日本的「食品衛生法 • 食品、添加物等之規格基準」。

代理商又指，表示消委會測試報告後，已再進行測試結果亦合格，對消委會測試結果有疑惑，但為安全起見及釋除顧客的疑慮，已暫停銷售相同批次的有關產品；日後再銷售有關產品前，會先為該批次進行測試或取得有關化學安全報告才開始銷售。