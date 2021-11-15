消委會｜95%花生堅果高脂　759阿信屋花生高糖　時興隆花生鹽最高

消委會最新一期《選擇》月刊，測試了市面33款花生和堅果樣本，結果發現逾9成半（32款）樣本屬「高脂」，但大部分脂肪為「好」脂肪。不過，為令產品更可口，有些生產商會添加糖或鹽，結果Tom's Farm 1982杏仁及759阿信屋花生被驗出高糖；欣和牌黃飛紅麻辣花生、大哥牌燒烤味花生豆 BBQ，以及時興隆金龜嘜萬里脆花生則屬高鈉食品。

消委會提醒，過量攝取鈉會增加患上心血管疾病和腎病的風險，進食過多糖可導致不健康的體重增加及肥胖症，攝取過量游離糖更可引致蛀牙。

另外，整體逾六成樣本的營養標示值與測試結果存在超出規管容忍範圍的差異，消委會已交予食安中心跟進。



▼消委會測試33款花生堅果 總評分（高至低）▼



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消委會2020年12月至2021年1月在超市、百貨公司及食品專門店等，搜集了5款杏仁、6款腰果、8款花生、4款開心果、4款合桃及5款雜錦產品。當中32款為預先包裝、1款為散裝合桃。

消委會檢測發現，逾9成半樣本屬高脂，幸大多脂肪屬「好脂肪」；當中8成半（28款）高纖。惟有兩款樣本高糖、3款高鈉。

總脂肪含量最高的樣本為美國製的「滋味牌」合核，若食用一整包，已佔世衞建議攝取量上限的98％。（黃偉倫攝）

食用一整包「滋味牌」合核 已佔世衞建議上限98％

消委會檢測發現，逾9成半樣本含豐富蛋白質及屬高脂，其中花生種類的平均蛋白質含量最高，而除「759阿信屋」脆皮花生，其餘均屬「高脂」食品，每100克含27.5克至65.5克總脂肪。是次檢測發現，大多脂肪屬不飽和脂肪酸，即「好脂肪」，有助降低體內膽固醇，保持血管暢通、減低心臟病和中風風險。

然而，總脂肪含量最高的樣本為美國製的「滋味牌」合核，每100克檢出65.5克總脂肪，以每天能量攝取量為2,000千卡的成年人計算，若食用一整包，已佔世衞建議攝取量上限的98％。

Tom's Farm 1982杏仁、759阿信屋花生 屬高糖食品

33款樣本中，有15款屬「低糖」，但有兩款標示了添加糖的樣本屬高糖食品，包括Tom's Farm 1982的杏仁和759阿信屋的花生，每100克分別檢出17.8克和20.1克糖。若食用整包的話，即達世衞建議每日糖攝取量上限的56％和66％。

時興隆金龜嘜萬里脆花生含納量最高。（黃偉倫攝）

時興隆金龜嘜萬里脆花生含納量最高

33款樣本中，16款屬低鈉，但3款列出有添加鹽的花生則屬高鈉食品，包括中國製的欣和牌黃飛紅麻辣花生、泰國製的大哥牌燒烤味花生豆 BBQ，以及時興隆金龜嘜萬里脆花生，三款產品鈉含量分別為每100克876毫克、747毫克和895毫克。

當中時興隆金龜嘜萬里脆花生檢出鈉含量最高，以英國心臟基金會建議控制食量，即一手把（30克），作為研究的樣本分量。食用一手把時興隆金龜嘜萬里脆去殼花生，便會攝入約269毫克鈉，是世衞建議成人每日鈉攝取上限的13％。

另外，逾六成樣本營養素標示值與測試結果的差異超出《營養標籤及營養聲稱技術指引》內所訂的規管容忍限。消委會已將資料交予食安中心跟進。