居屋2021｜今年無新居屋、新一批綠置居出售　料最快明年推新項目

香港樓價高企，新居屋一向備受矚目。不過，按資料顯示，至今房委會尚未討論新一期居屋的銷售計劃，估計今年房委會很大機會不推售新居屋，預料最快明年才有新項目應市。而政府消息人士亦曾透露，預料今年內未能推出新一期居屋。

除了居屋外，本來政府宣布，今年將會分期出售4 ,700個綠置居單位，但至今只推售了首批約2,100伙單位，即現時正在揀樓的鑽石山啟鑽苑，惟現時已接近年尾，估計今年再推售新一批綠置居項目的機會亦相當渺茫。



政府消息人士曾透露，料今年內未能推出新一期居屋。（資料圖片）

政府消息人士曾經表示，由於今期居屋在今年9月完成選樓程序，而綠置居則10月開始選購，故預料今年內未能推出新一期居屋，將於今年底或明年初決定推售項目。

不過，資料顯示，房委會資助房屋小組今天將會開會，但議程與計劃在今年內發售的新居屋無關，而小組在12月亦再無會議。換言之，直至今年底，小組未曾討論今年居屋項目的銷售安排，故今年無望有新項目推出。

資料顯示，對上期的新居屋已是2020年，房委會當時共推售四個全新屋苑，包括啟翔苑、錦駿苑、山麗苑及彩禾苑，合共逾7000伙，並在2020年9月接受申請。直至今年9月中，全數單位已被揀走。

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▼居屋2020▼



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2015年亦曾無居屋發售

翻查資料，自房委會在2014年復售居屋以來，今次並非首次全年無推出新居屋。在2015年，房委會亦沒有出售新居屋，當年只在12月開會討論「居屋2016」的售價及銷售安排等，最終在2016年初推出沙田嘉順苑及元朗屏欣苑。

不過，自從2015年後，房委會在2016至2020年間，每年都會推售新一輪居屋，終於在今年再次「斷纜」。

自房委會2014年復售居屋以來，今次是第二次全年無推售新居屋。圖為首批復售居屋屋苑之一的荃灣尚翠苑。（資料圖片／歐嘉樂攝）

曾預告分兩期推售綠置居 料第二期今年無望發售

除了居屋外，特首林鄭月娥曾在2020年的《施政報告》提及，今年將會分期出售約4,700伙的綠置居單位，當中首批約2,100伙會在今年5月推出，即現時正在揀樓的鑽石山啟鑽苑。換言之，今年仍會有逾2,000伙綠置居單位應市。

不過，現時綠置居仍在揀樓階段，而政府亦未公布餘下逾2,000伙的新綠置居項目，加上現時已接近年尾，估計今年再推售新一批綠置居項目的機會相當渺茫。

▼綠置居2021 - 鑽石山啟鑽苑▼

