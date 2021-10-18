調查揭青年無樓難結婚　招國偉倡重推中產公屋、資助白表者買私樓

有調查發現，近4成受訪青年因置業考慮推遲結婚打算；有近6成受訪青年認同買樓是決定結婚的先決條件。關注青年住屋聯席成員招國偉今日（18日）在港台節目《千禧年代》指，建議政府可資助符合白表申請的人士購買私樓單位，不過單位需要受居屋轉售限制；政府亦可推出「中產公屋」乙類屋邨出租單位，供不符合公屋資格的年輕人申請。



有調查發現，近4成受訪青年因置業考慮推遲結婚打算。（資料圖片）

關注青年住屋聯席成員、房委會委員招國偉指，調查反映年輕人買樓意欲不低，不過對於成功買樓的想法較悲觀，甚至認為屬「妄想」，平均分只有約2.6分。他指，本港樓價高，約5至6成人可負擔樓價為600萬元下，現時市場上此類價格的單位不多；加上不少人轉投資助房屋市場，不過資助房屋供應與長策目標有缺口，現時每年約有6,000多間資助房屋供應，而長策目標為每年約9,100間。

他建議政府資助合資格白表申請者購買私樓單位，而單位受居屋轉售限制，可協助年輕人有置業階梯之餘，亦可避免短期炒賣。他亦指，現時有工作的年輕人收入容易高於申請公屋的限制，政府可參考房協的「中產公屋」乙類屋邨出租單位，令年輕人可於買樓外有多一個選擇。

招國偉建議政府可推出「中產公屋」乙類屋邨出租單位，讓年輕人於買樓外有多一個選擇。（資料圖片）

關注青年住屋聯席及九十後房屋關注組上月2日至25日期間，以網上及街頭訪問方式，成功訪問733位年齡介乎 18 至45歲的青年。調查發現，有59.3%受訪者稱認同買樓是決定與伴侶結婚的先決條件，亦有70.7%的受訪者認同買樓為與伴侶生育先決條件，當中更有高達4成人稱「好同意」；而亦38.1%受訪者稱因置業考慮而推遲結婚打算。