居屋2020售罄　臨海及半山「靚盤」將推出　港島東筍盤料最觸目

今期居屋以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，涉及7,047個單位，房委會昨日（13日）公布全部單位售罄。

新居屋一向難求，不過向隅者亦毋須灰心。翻查房委會資料，未來數年仍會有多個新居屋項目落成，或有機會撥入之後出售的居屋項目，當中不乏「靚盤」，例如近年罕見的港島臨海項目，以及位於市區地段的土瓜灣高山道、啟德項目等。此外，最快明年落成的東涌項目更位處海岸線旁，相信不少單位都可享望海。



最快可以落成的新居屋位於東涌第54區，雖然位處海皮，但附近正進行填海工程。（發展局圖片）

東涌新居屋臨海 需暫忍受「沙塵滾滾」

資料顯示，最快可以落成的新居屋位於東涌第54區，預期可於2021/22年落成，共有約3,300伙。地盤位於東涌東海傍，預料部份單位可飽覽海景，選址亦鄰近區內私人屋苑「東環」及剛落成啟用的東涌世茂喜來登酒店。

不過，值得留意是，現時東涌東正進行填海工程，造地130公頃。由於地盤鄰近東涌第54區，而整個填海工程預計2023年才完成，故入伙後有機會要忍受一段時間「沙塵滾滾」，而部份單位的海景將有機會被遮擋。

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沙田石門將會供應約500伙居屋單位，該址位於傑志中心旁，料2022/23年落成。（資料圖片／王潔恩攝）

沙田新居屋位處傑志中心旁

緊接落成的新居屋，則是沙田石門安睦街第一期，可提供約500伙，料於2022/23年落成。該址位於傑志中心旁，鄰近港鐵石門站。不過，擬建項目位於球場及公園中間，附近設有多間工廠大廈，低層住戶料會受球場射燈影響，同時亦要面對工廠及球場的噪音問題。

罕見港島臨海項目最快3年後應市

此外，港島區亦會有違睽多年的新居屋盤落成，也是近年罕見的港島臨海項目。位於北角渣華道單幢居屋，將於2023/24年落成，提供約200伙，位處北角豪宅海璇之後，但高層可飽覽海景。資料顯示，自筲箕灣東濤苑後，房委會過去10多年再無推售港島區的居屋項目。

北角渣華道單幢居屋位處北角豪宅海璇之後，但高層可飽覽海景。（Google街景截圖）

土瓜灣、啟德市區盤將落成

至於市區盤，土瓜灣高山道將供應500伙，料2023/24年落成，亦鄰近未來啟用的沙中線馬頭圍站。而啟德及安達臣道石礦場，料同年會有1,800伙及1,900伙落成，當中啟德項目鄰近鄰近沙中線宋皇臺站，並疄鄰啟德體育園；而安達臣道石礦場地勢高，料高層單位有機會可享維港海景。

同年將軍澳亦會有新居屋落戶，項目位於坑口港鐵站附近的昭信路，共有約600伙，地理位置勝過不少新界居屋盤。