消委會｜鑄鐵鍋釋重金屬　官方教授烹調3要點　有類食物可免則免

消費者委員會測試市面7款鑄鐵鍋，結果發現4個樣本重金屬超標，當中Bruno鑄鐵鍋被檢出致癌重金屬砷（Arsenic）的釋出量超出國際標準訂上限16倍。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，今次測試方法跟日常煮食不同，因此不代表日常煮食時一定會有重金屬釋出，超標產品亦非不能再用，但需注意烹調時間、溫度、食物種類等：｢最好唔好用酸性食物去煮，例如煲薑醋，因為酸性食物的影響較大。｣



消委會近日測試市面上7款鑄鐵鍋，售價介乎798元至3,199元不等。（盧翊銘攝）

消委會測試結果發現，售價2,580元的Vermicular以及售價798元的Bruno鑄鐵鍋Enamel Pot，分別驗出2種及4種金屬的釋出量超出國際標準所訂的上限，其中Bruno檢出致癌重金屬砷（Arsenic）的釋出量，更超出上限16倍。

消委會｜鑄鐵鍋傳熱速度相差近3倍 Bruno致癌重金屬超出標準16倍

▼消委會測試市面7款鑄鐵鍋▼



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另外，售價1,788元的Lodge Blacklock Triple Seasoned Cast Iron Dutch Oven，被檢出4種金屬釋出量，而且超出歐洲委員會及法國DGCCRF所訂的上限，其中鐵（Iron）釋出量超出上限54倍。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀（左）表示，關超標產品並非不能再使用，但需注意烹調的時間、溫度、食物種類等。 （盧翊銘攝）

消委會：測試方式與平常煮食不同

談到超標的產品是否仍可安全使用，譚鳳儀表示，是次根據國際標準，將酸性食物放在有琺瑯塗層，然後用95度烹煮兩小時。她續稱，方式與平常煮食不同，因此並不代表日常煮食時，一定會釋出重金屬。

毋須棄置鑄鐵鍋 避煮酸性食物

譚鳳儀指，金屬釋出量與烹調方法、時間、溫度、食材等有關，認為測試中超標的鑄鐵鍋，並非不可使用，毋須棄置，但要注意烹調方式，尤其避免酸性食物，｢最好唔好用酸性食物去煮，例如煲薑醋。｣

譚鳳儀表示，如以一般日常方法烹調，未知會否釋出金屬，無法估計對健康的風險，建議消費者購買沒有超標的鑄鐵鍋。她又促請，有關生產商應審視鑄鐵鍋的生產材料及過程。