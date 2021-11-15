消委會《選擇》公布歷年之最　測相機最密　有種樣本共用近8萬個

消費者委員會出版的《選擇》月刊今日﹙15日﹚踏入45周年，消委會今早召開記者會前，慶祝《選擇》月刊45歲生日切蛋糕。消委會表示，過去45年，測試次數最多的產品為相機，累計84次；最多測試樣本數量的產品則為安全套，累計78,647個。

另外，人氣男團MIRROR亦登上「《選擇》月刊之最」，曾經6名成員登上雜誌封面，該期為過去541期以來，最多男團成員登上封面的一期。至於第一期的封面，則是已故歌手張國榮。



消委會舉行大抽獎，獎品為經典封面簽名，當中包括吳君如。（黃偉倫攝）

消委會於1974年成立，並於翌年8月出版《消費者月報》，即《選擇》月刊的前身，以介紹與消費者相關的資訊，例如物價。當時月報免費派發，月印3萬份。

《選擇》月刊創刊號於1976年11月15日出版，當時售價每本1元，到今日出版第541期，歷年一共印刷了逾1,600萬本，做了1,505篇產品測試報告、682篇市場調查報告、2,333篇專題報道。

現時每期《選擇》月刊都以名人或藝人為封面，不過最初其實只起用普通模特兒，直至1985年的第110期，首度以藝人張國榮任封面，自始有超過379位名人及藝人成為月刊的封面人物。其中，最多人的一期為311期，女團Cookies一共9人登上封面；最多人男子組合則是MIRROR，一共6人任封面人物。

消費者委員會出版的《選擇》月刊今日﹙15日﹚踏入45周年，消委會今早召開記者會。（盧翊銘攝）

《選擇》月刊做過多項測試，在1,505個產品測試中，測試次數最多的產品為相機，累計84次；最多測試樣本數量的產品則為安全套，累計78,647個。消委會表示，1988年的第142期，刊登避孕套保險程度報告，當時結果發現有17款﹙每款測試100個樣本﹚未能完全通過漏水試驗，結果當期合共賣出73,000本，紀錄至今仍未被打破。

為慶祝《選擇》月刊45歲，消委會舉辦抽獎，市民只要答中兩條問題，有機會贏取經典封面親筆簽名，比賽分兩階段，每階段有10人獲獎。抽獎設「終極大抽獎」，中獎者將贏取9款簽名封面。詳情可瀏覽｢選擇月刊｣Facebook專頁。