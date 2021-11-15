女嬰出生8天亡　母稱院方未有解釋助產方法　若知用吸盤不會答應

年逾40歲孕婦在懷孕足月下到聯合醫院產子，期間院方用上真空吸盤助產，惟她誕下的女嬰卻在8天後死亡，死因庭今(15日)就女嬰的死作研訊。女嬰母作供時稱她曾要求剖腹產，惟院方未向她解釋助產方法，便用真空吸管術，又指女嬰出生後「唔多喊」，母親強調：「如果我知道咁嚴重都唔會答應用吸管啦。」接生醫生稱以當時情況，使用真空吸引術是對孕婦風險較低的做法，女嬰母親當時亦有口頭同意，而女嬰出世時亦有喊和郁動。



逝世的女嬰詹雪琳，女嬰母親在2016年1月28日入院，但至同月30日凌晨仍未能自然分娩，院方遂使用真空吸引術助產，女嬰於同日凌晨3時57分出生，之後被送往深切治療部，最終於2月6日早上10時14分死亡，出生僅8天逝世。醫管局在研訊中以有利害關係一方列席。

女嬰母親翁美容稱曾建議剖腹產子，但遭醫生拒絕。(劉安琪攝)

女嬰母懷孕時42歲

女嬰母親翁美容供稱，她於1995年從內地移居香港，2013年與丈夫詹維展結婚，婚後常居內地，丈夫曾服用由內地醫院處方用作調理身體的補品。直至2015年4月，42歲的翁確認懷孕，自7月起定期回港到聯合醫院覆診，胎兒一直發展健康。

翁稱不知醫生指幫助是用真空吸盤

翁在2016年1月28日因血壓高留院，醫生翌日指胎兒已足月建議催生，至同月30日凌晨，翁嘗試自然生產但不成功，向醫生要求開刀剖腹，惟醫生稱：「你仲有力講野，不如再試下，我幫助你。」翁稱當時不清楚「幫助」是指用真空吸盤，亦沒有人向其解釋情況，翁指：「如果我知道咁嚴重都唔會答應用吸管啦。」女嬰於第4次真空吸引術成功被吸出，翁要求看看女兒，當時女嬰「唔多喊」，醫生指其心跳不太正常，之後便抱走了女嬰。

女嬰出世即入深切治療部翌日需洗腎

翁被送到產後休息室，女嬰則被送到深切治療部（ICU)，翁見女兒當時全身插滿喉，神智並不清醒。至2月4日，院方將女嬰轉至瑪嘉烈醫院洗腎，之後情況愈來愈差，同月6日離世。

死因裁判官何俊堯質疑，翁既指院方沒向其解釋過什麼是直空吸引術，又明言感覺到吸引術使用了3至4次，為何當時「唔問點解」，翁稱：「因為我信佢」。

醫生指用吸盤風險較低

為翁接生的陳頌妍醫生供稱，她於2016年開始接受婦產專科培訓，案發時為聯合醫院的住院醫生。她指翁第二產程過長，翁要求開刀，陳則向其解釋真空吸引術及剖腹生產的風險，建議採用風險較低的真空吸引術，翁有作口頭同意。陳之後3度使用吸引術均未能吸出嬰兒，遂叫住院婦產專科醫生協助，及後第4次成功將嬰兒吸出，女嬰當時的新生兒評分屬正常。助產士隨即為女嬰進行護理及急救程序，並將其送往ICU。

女嬰出生時頭有水腫沒有外傷

陳續指，根據指引，若嬰兒的頭部在3次吸引術亦沒有下降跡象、吸盤曾掉落3次、或吸引過往長達20分鐘，真空吸引術便需停止，惟翁當時沒有這個情況。陳另指她在接生後到「救仔車」查看女嬰情況，女嬰當時「有喊、有郁動」，不用儀器輔助呼吸，頭部有水腫，但沒有明顯外傷，但這些觀察均沒有正式紀錄在案。

案件編號：CCDI-261/2016(DK)