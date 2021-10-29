孕婦分娩後亡｜指妻子死因不明不白　丈夫堅持尋真相　對裁決釋懷

33歲孕婦於5年前在伊利沙伯醫院經催生後誕下女嬰，但其後大量出血不治。死因庭經聆訊後，陪審團今（29日）以3比2裁定死者死於不幸，並指因院方使用催生素及真空吸引術導致死者羊水入血，引發羊水栓塞死亡。死者丈夫在等待裁決期間，向記者解釋因妻子「死得不明不白」，因此多年間未有放棄追查妻子死因，並抽泣謂：「我亦都唔知道我老婆有冇見過我個女，有冇摸過佢一下........」。而死因裁判官裁決後指，望丈夫能早日走出陰霾，他聞言再度痛哭。丈夫庭外表示，對裁決感到釋懷，認為已為亡妻討回公道。



死因裁判官望死者丈夫早日走出陰霾

經過多日聆訊，陪審團今裁定死者梁笑金(終年33歲)死於不幸。而死因裁判官周麗珠在裁決後，向死者丈夫鍾德寧表示，明白即使事隔5年，他亦永遠未能忘記事件，但希望其能早日走出陰霾，亦不要將自己的哀傷壓抑，鍾聞言庭上痛哭。

鍾德寧其後於庭外表示，對於太太被裁定死於不幸感到釋懷，指陪審團提出的8項建議，使其得到了一個滿意的答案。鍾指在這5年等待死因結果的道路「好艱苦好艱苦」，但總算是為亡妻討回公道。對於會否採取下一步法律行動，或需否醫院道歉，鍾稱將交由其律師團隊處理。

一直協助家屬處理事件的香港社區組織協會彭鴻昌則認為，相比起院方應否道歉，更重要的是不希望醫院以防衛式或對抗式態度，去面對每一宗醫療事故，反而應就此次事件，重新檢視醫院有什麼問題需要改善，以避免同類事件再發生。

死者丈夫鍾德寧(右)指，對裁決感到釋懷。(劉安琪攝)

死者丈夫指妻子「死得不明不白」

另鍾在陪審員退庭期間接受傳媒訪問，直指院方「當年講既野唔係事實既全部」，稱：「我太太都已經過咗身啦，咁你係咪應該係資料性個方面，應該要報道多啲俾家屬知，我唔需要評論你究竟岩定錯，係咪資料性你要披露多啲呢」。他直言：「我覺得面對醫療事故呢方面，家屬係處於絕對既劣勢」，他曾嘗試找專家就事件撰寫報告，但十分困難。反觀，醫管局則在資源人才方面佔「絕對輾壓式既優勢」。

被問及為何會堅持了這麼多年仍不放棄，鍾指妻子「死得不明不白」，院方對於事件的經過交代得非常「唔清唔楚」，所以令到其更加堅持要繼續行下去。鍾更勉勵其他同路人稱：「柳暗花明又一村，唔好放棄，繼續行落去，個結果你唔知嘅。」

懷孕38周的孕婦於5年前在伊利沙伯醫院分娩後，大量出血死亡。死因聆訊中，主要證人供詞。(詳看下圖)

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提及不知妻子是否見過女兒 一度抽泣

鍾續指，當日由他被醫護推出產房到妻子離世，中間這段時間發生什麼，他完全不知道。鍾提及此一度抽泣：「我亦都唔知道我老婆有冇見過我個女，有冇摸過佢一下…」，此為他一個很大的心結，至今仍無解。

提及會否因妻子的事件而對香港的醫療失望，鍾指他當日見到妻子大量出血時，曾多次問醫護情況是否「正常」，他們的由頭到尾的回應均是「正常」，導致事後他曾一度對「正常」二字感到「迷失」。到後來他帶女兒看醫生，即使醫生指女兒情況「正常」，他亦會開始疑問「正常」是否真的「正常」，但他亦自言仍相信香港有好的醫生。