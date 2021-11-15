九龍塘港鐵站遭擲汽油彈　1被告認串謀意圖縱火　另3人不認罪受審

九龍塘港鐵站入閘機前年曾遭人以汽油彈破壞，4名男子被指涉案被捕，其中一名男子，今（15日）在區域法院承認串謀意圖縱火、無牌管有槍械共4罪，案情指他當日將兩瓶汽油放在閘機前，不久後有人行近將其點燃，引致起火。辯方求情指，被告已知其行為破壞了法紀，並有真誠悔意，並已還柙近兩年。法官將其案件押後至12月28日作進一步求情。



首被告曾裕生（26歲，送貨員），承認串謀意圖縱火、管有物品意圖摧毀或損壞財產、管有攻擊性武器及無牌管有槍械等4罪。控罪指他於2019年10月12日在香港串謀用火摧毀他人財產及藉此危害他人生命；他另被指同日在住所管有5個汽油彈、11瓶汽油、1包白毛巾、5枝鐵筆、3把錘子、1把摺刀、一把刀及一罐載有有害化學物質的噴霧器。

其餘3被告則否認控罪受審：黃漢偉（30歲，Party Room店東）、鄭偉森（33歲，自僱人士）及王錦發（40歲，地盤工人）則否認串謀意圖縱火罪受審。

案情指，案發當日下午，有港鐵職員發現九龍塘站G1出入口閘機起火，職員立刻滅火及報警，被火燻黑的閘機的維修費是8.4萬。有乘客目擊一名黑衣男跑離火災現場。

有閉路電視拍到，曾在閘機前放下二瓶汽油，之後離開，及後另有男子走近並點燃了該兩瓶汽油。而事發前有閉路電視拍到，曾與點燃汽油彈的男子在公園會面。

曾被捕後，警方搜查他的住所，發現汽油彈、汽油等物品，其中一罐黑色噴霧中更發現可以引起灼燒感的有毒化學物質。

辯方求情指，曾被還押近兩年，已有真誠悔意，知道其行為破壞了法紀，望法庭考慮到其本性不壞、涉案的物品非在示威現場找到等因素，予以輕判。

案件編號：DCCC553/2020