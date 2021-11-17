警司龍少泉涉訛稱置業供父母住　獲批貸款約600萬　裁2欺詐罪成

前警司龍少泉，涉嫌在5年前買入愉景灣單位時，訛稱單位會供其父母居住，從而獲政府貸款及銀行按揭近600萬元，實情是他有把單位出租並獲逾百萬元租金收入，其父實已離世逾20年，其母則住公屋。龍從而被控欺詐罪。龍否認指控，並稱填申請書時未有查閱規例，向銀行申請按揭則主要由妻子處理，表格上提及與父母同住，龍更明言：「一定唔係我填。」法官沈小民今(17日)裁決時稱，認為被告必然知道單位不能租出，惟他蓄意隱暪，裁定他兩項欺詐罪成，案件押後至本月29日判刑，被告期間准繼續保釋。



庫務署發放207萬貸款

被告龍少泉（55歲，警司，現已退休），被控兩項欺詐罪，指他於2016年9月29日至11月30日，在購屋貸款計劃申請中，虛假地表示他於同年11月30交付愉景灣寶怡閣一個單位的空置管有權；以及沒有向庫務署署長呈報他與租客Koschalka Guenter及Koksal Koschalka Zeynep Nilufer已簽訂並於同年12月1日生效的租賃合約，涉意圖詐騙庫務署署長向他發放購屋貸款約207萬元。

被告龍少泉退休前是一名警務高級警司，他否認兩項欺詐罪。(資料圖片)

向銀行申請按揭指單位由父母居住

另一項控罪指被告在同一期間內，向滙豐申請按揭貸款，並虛假地表示該單位由其父母居住，並將交易完成時取得該單位空置管有權；以及沒有在提取貸款前，通知滙豐他已簽訂上述租約，而該變動可能使該按揭申請表內提供的資料失實。被告涉意圖詐騙並誘使滙豐向他發放按揭貸款390萬元。

申請單位須由申請人或其家人居住

被告於1986年加入警隊，2016年根據購屋貸款計劃向政府申請貸款，並以668萬元購入愉景灣寶怡閣一單位，獲庫務局批出207萬貸款。

計劃規定，除非獲得豁免，物業只可由申請人或其家人居住，不得出租或分租。被告購入單位時，他與妻子居於警方提供的宿舍，而該單位亦有租客居住，該租客搬走後，被告再將單位租出，並在期內獲租金收入逾116萬元。

訛稱父母居單位但父已逝

然而，被告向滙豐銀行申請按揭貸款時，在申請書上稱該單位由其父母居住，但其父早在1992年已離世，母親則一直居於公屋。被告與妻子的對話中曾提及，由於銀行就自住物業可批出6成按揭，因此會向銀行表示單位作自住用途。

辯稱未有閱讀公務員規例

被告向廉署解釋，他未有詳閱相關的公務員規例，他申請按揭貸款時，有向銀行職員表示單位會短期租出，他不知道誰人在申請表填上單位作自住用途，他亦有就租金收入報稅。

妻子負責處理按揭申請

被告在出庭自辯時稱，買樓時因工作繁忙，申請按揭時由太太處理，他簽署時表格基本上是空白的，而與父母同住等資料，則「一定唔係我填」，但他同意向銀行遞交申請書時，沒有提及單位有租約，亦不知要通知銀行有關的資料。

案件編號：DCCC 410/2021