年宵｜維園攤位最高成交價逾6萬　總金額較去年增8成　3年之最

虎年的維園年宵市場攤位競投於今日（16日）結束，175個濕貨攤位全數租出，最高成交價為60,500元，整體成交金額逾451萬元，為去年總金額的8成，亦是維園由2019年起只辦濕貨攤位以來最高的數字。
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一連兩日的維園年宵競投氣氛激烈，不乏「首投族」加入戰圈，昨日最高價為5.1萬元，今日再創新高，最高成交價達60,500元，為底價的11.1倍，較去年最高的5萬元高逾兩成，但仍有攤位以底價5,440元賣出。
今年為第3年維園不設乾貨及快餐攤位，今年總成交額為451萬440元，較去年約246萬元及前年約154萬元高，為純濕貨攤位以來最高成交額的一次。食環署指，今年平均競投價約為25,770元，亦是過去3年最高，亦追近2019年年宵的平均競投價26,520元。
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