女嬰出生8天亡｜雪琳頭有腫塊　醫生認主要是3度使用吸盤造成

年逾40歲孕婦分娩時用上真空吸盤助產，惟誕下的女兒詹雪琳8天後死亡，其死因研訊今(16日)續。曾診治雪琳的醫生供稱，雪琳出世後約5分鐘，便有兒科醫生被召到產房，並發現雪琳頭部有腫塊，很大機會是3次用吸盤造成。醫生指用吸盤而出現腫塊情況比想像中常見，很多亦能自癒，故初時評估其情況不算嚴重，可先作觀察，惟雪琳數小時後情況轉差，且在接連數天不斷惡化，先是四肢皮下出血，之後腎臟出現衰竭，接著開始出現抽筋情況，經腦部掃描發現頭部有嚴重顱內出血，未能進行透析治療，最終離世。



逝世的女嬰詹雪琳的母親在2016年1月30日凌晨在聯合醫院分娩，期間曾用真空吸引術助產，女嬰同日凌晨3時57分出生，之後被送往深切治療部，同年2月6日早上10時14分死亡，在世僅8天。醫管局在研訊中以有利害關係一方列席。

腫塊形成主要因3度使用吸盤

兒科醫生李詠琛供稱，她在雪琳出生後5分鐘被通知到場，助產士指雪琳呼吸窘迫及發燒徵狀，雪琳最後被送至新生兒深切治療部（NICU)，並放入氧氣箱，其呼吸困難亦有改善。李其後為雪琳檢查，發現其頭部有腫塊，懷疑為帽狀腱膜下出血，但由於腫塊沒有流動或向前方延伸，並非發展中情況，僅需急切監測及準備隨時輸血。李同意腫塊形成主要因素為分娩時三度使用真空吸引術，但強調帽狀腱膜下出血比想像中常見，非所有患者須進行搶救，輕微者只需持續觀察，有機會可自行痊癒。

數小時後頭部腫塊漲大

及至早上6時11分，即約兩個多小時後，李發現雪琳並不活躍且較安靜，再做血液氣體分析亦比之前差，故通知兒科駐院醫生周哲光。其後根據臨床觀察及驗血，發現雪琳的頭皮腫塊有流動及漲大現象，將其頭部抬起，血更會因引力向下拉，情況危急，李遂再通知時任副顧問醫生到場。

時任聯合醫院副顧問醫生馮寶姿指，雪琳出生後的第一晚情況已轉差，心跳下降，急救期間更出現四肢皮下出血。(劉安琪攝)

晚上情況轉差四肢皮下出血

時任聯合醫院副顧問醫生馮寶姿則指，雪琳的情況於晚上8時許轉差，心跳下降，需進行急救。其後，醫生向詹媽媽講解情況，指雪琳情況危急，急救期間發現其頭部腫漲嚴重了，四肢皮下出血，為瀰漫性血管內凝血，院方為雪琳注入凝血因子及輸血均未有改善。

出生第二天出現腎臟衰竭

及至1月31日，雪琳持續出血，缺血、缺氧情況影響到其他器官，導致腎臟出現衰竭。院方遂聯絡全港唯一有腎臟兒科的瑪嘉烈醫院，惟雪琳當時的情況尚未穩定，不適合進行透析及洗腎治療，所以未有即時將詹轉介至瑪嘉烈醫院。

第三天有抽筋症狀

及至2月1日凌晨，雪琳出現抽筋情況，醫生因而擔心其腦部出現問題，其後的腦部掃描發現雪琳有帽狀腱膜下出血、因大出血引致頭部缺氧及缺血及腦膜下小出血。至2月4日，雪琳的腎臟功能雖然沒有好轉，身體有嚴重水腫，惟其他維生指數穩定，凝血問題有改善，遂決定將詹轉送至瑪嘉烈醫院進行透析治療。但雪琳到步後作進一步檢查後，發現其頭部有嚴重顱內出血，不適宜進行透析。

案件編號：CCDI-261/2016(DK)