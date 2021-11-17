foodpanda罷工│會面未就最低服務費達共識　勞方不排除聖誕再行動

foodpanda送遞員早前罷工要求資方回應削減服務費等問題，勞方代表周二（16日）與公司管理層會面7小時談判，仍未達共識。有份出席會面的飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興今日（17日）在港台節目《千禧年代》指，資方代表會上指就訂立最低服務費水平訴求難達共識，因屬總部命令，但他引述對方指有信心可解決其他訴求，惟需要待總部周四回覆。何指，資方最少需要做到5點訴求，包括取消削減孖單的服務費政策等，否則雖現階段未計劃行動，但不排除於聖誕再罷工。



foodpanda外賣送遞員早前進行罷工，要求資方回應削減服務費等問題。勞方代表於周二（16日）與公司管理層會面。（資料圖片）

飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興指，周二的會面由下午5時開始至午夜12時，7小時的談判內公司指就最低服務費水平難達共識，因涉及總部於全球推行的統一政策。不過，何鴻興引述資方指會認真聆聽勞方訴求，並認為他們的建議合理及有建設性，有信心可解決事件。

勞方提不可強制凍結賬號籌15項訴求 資方指需待德國總部周四回覆

勞方提出共15項訴求，何鴻興指資方最少需要回應首5個訴求，包括取消削減孖單的服務費政策、不可強制凍結送遞員的賬號，及改善應用程式內地圖「拉線」差距的情況等，亦需要白紙黑字去承諾。他引述資方指需要待總部於周四回覆，現階段未有再呼籲罷工，因需要考慮外賣送遞員的生計、餐廳的生意等．不過若資方拒絕回應訴求，不排除會再於聖誕新年發起罷工。