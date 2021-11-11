通關｜何栢良：收緊免檢疫安排才能令內地放心

機組人員免檢疫成為本港外防輸入漏洞，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（11日）在電台節目分別指出，現時對豁免檢疫人士太寬鬆，對市民不公道，相信收緊免檢疫安排才能令內地放心通關。他又指接種疫苗是長遠做法，但若政府推動疫苗護照，需提早兩至三個月預告。
▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼
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何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，本港近日有確診機組員人走入社區後才被發現，形容豁免檢疫是一個漏洞，歐洲疫情反彈，機組人員感染風險高，故可以免檢做法相當奇怪。雖然機組人員會回家醫學監察，但其家人行動不受限制，豁免人士回家後亦又可自由活動，對需遵守防疫規例的市民不公平，亦對接受強制檢測的同幢大廈其他居民不公道。
何指，政府為「清零」通關收緊各項防疫措施，但對豁免檢疫人士則相對寬鬆，可能令內地無法安心。他認為取消豁免人士家居檢疫，改為於指定酒店檢疫，才能令內地放心。他又說，不少港人在內地有生意及家庭，他們同樣受疫情影響無法北上，政府要平衡市民需要及付出代價。
環觀全球大部份地區都以推高接種率為重，才可對外開放。何稱，繼續「清零」策略非可持續的長期方向，現在尚有200萬人未打首針，90萬工作人口未接種。他指，提出疫苗護照不是短時間就實行，需作出預告，約兩至三個月早作出準備。
對於本港社區出現豁免檢疫的機師確診個案，府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇認同需要收緊現行措施，否則難以與內地通關，因為豁免檢疫令機組人員有機會在社區傳播病毒，增加風險。被問到檢疫7天是否足夠，他稱「永遠唔係最好」，但機組人員有需要將貨物運回香港。他強調，即使收緊豁免檢疫，亦只屬短期政策，「大家嘥緊時間」，形容在過去半年本港「清零」時無將疫苗接種率推至最高，每天都對經濟民生造成傷害。
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