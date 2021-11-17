女嬰出生8日亡｜助產士指醫生有解釋情況宜用吸盤　亦獲孕婦同意

年逾40歲孕婦產子時用上真空吸盤助產，惟女嬰出生後頭有腫塊，並在出世第8天夭折，死因庭今(17日)續就女嬰的死作研訊。當日有份協助的助產士作供稱，女嬰母親曾向醫生稱她年紀大不夠力氣，想剖腹產子，但醫生解釋因胎兒的頭在很深的位置，認為用吸盤會較好，女嬰母最終亦同意使用吸盤。



逝世的女嬰詹雪琳於2016年1月30日凌晨誕生，其母親在聯合醫院分娩時，院方曾3次使用真空吸引術為她助產，雪琳出生後，醫生發現她頭部有腫塊，並把她送往深切治療部觀察，惟雪琳的情況不斷轉差，同年2月6日早上10時14分死亡，在世僅8天。醫管局在研訊中以有利害關係一方列席。

醫生曾向孕婦解釋開刀風險更高

當時為實習助產士的楊玉玲供稱，她在2016年1 月30日凌晨2時許到達產房，雪琳的母親向她說「唔夠力」，欲剖腹產子，楊回應要待醫生判斷。醫生於2時55分到場，為雪琳母檢查後，向其解釋助產的方法，指當時最適合使用吸盤助產。產婦再表示自己年紀大，力氣不足，希望可以轉開刀，醫生再度解釋稱：「因為你個情況， BB個頭去咗好入好深嘅位置，如果轉緊急開刀危險性更大。」雪琳母最終同意以吸盤助產。

法醫鍾雅如則指，雪琳的死由帽狀健膜下出血導致低血容量休克，引發腦部缺氧缺血死亡，另外亦導致她肺出血及急性腎衰竭。

雪琳腦出血不宜洗腎

瑪嘉烈醫院符儒明醫生供稱，雪琳出生的第6天，即2016年2月4日，轉送至瑪嘉烈醫院，原定進行洗腎，惟檢查後發現其顱內、外均有出血，不宜洗腎。符解釋指，洗腎需將身體血液抽出，故有機會使雪琳的血壓下降，加劇腦部缺氧，且醫生會使用防止血塊形成的藥物，以使洗腎過程更順暢，惟該些藥物會令雪琳的凝血功能更差，導致腦出血問題情況持續。另洗腎只能改善其腎功能，不能改善其腦部缺血缺氧的問題，故認為洗腎會有較大風險。

兒童病重至要洗腎情況不多

早前有醫生指當時瑪嘉烈醫院是唯一能為兒童洗腎的醫院，符指其他醫院亦有醫生懂得洗腎，惟瑪嘉烈醫院的配套及團隊最齊全及有經驗。死因裁判官何俊堯隨即質疑為何不增設多些兒童腎科，符解釋指兒童病重到要洗腎的不多，故即使每一間都設有洗腎團隊，因病人不足亦會使團體經驗不足。

法醫鍾雅如則指，雪琳的死由帽狀健膜下出血導致低血容量休克，引發腦部缺氧缺血死亡，另外亦導致她肺出血及急性腎衰竭。

案件編號：CCDI-261/2016(DK)

主要證人供詞。(詳看下圖)