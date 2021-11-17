21歲女心肌炎亡　入ICU後驗出受病毒感染　留院時心曾停頓32分鐘

沒有長期病患亦無心臟病史的年輕女子，因胸口痛到醫院求醫，惟入院後突精神錯亂，情況更急轉直下，昏迷3周後死亡。死因庭今(17日)續為女子的死作研訊，醫生供稱，女病人轉入深切治療部後，為她驗血發現當中有病毒，故診斷為病毒引致心肌炎。其後一直有為女病人照心臟超聲波，發現其心臟功能有進步，並曾拆除其人工心肺機，惟後來腦掃描顯示她有出血及腦腫情況，更曾兩度心臟停頓，最長一次停頓更長達32分鐘。法醫指女病人曾受一隻名為一種名為柯薩奇病毒（Coxsackievirus)感染。



死者蘇潔茵（終年21歲）在2017年1月4日被送往瑪嘉烈醫院急症室治理，留院3周後不治。

蘇在ICU期間曾兩度心臟停頓

瑪嘉烈醫院深切治療部(ICU)醫生郭倩名供稱，她於1月26日凌晨3時09分證實蘇死亡，但事前不曾接觸過蘇。郭引述涉案排版及紀錄指，蘇於1月4日晚上11時許進入ICU，之後其心臟曾兩度停頓，最長一次停頓更長達32分鐘。另心臟超聲波顯示其當時情況很差，出現休克及急性腎衰竭，醫生診斷為急性心肌炎。此外，蘇在ICU期間曾數度抽筋，獲處方抗生素及鎮定劑。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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診斷蘇因病毒引致心肌炎

郭續指，院方為蘇驗血發現當中有病毒，故診斷為病毒引致心肌炎。其後。院方亦一直有為蘇照心臟超聲波，發現其心臟功能有進步，故為其拆除人工心肺機。惟及至1月16日，蘇的腦部電腦掃描顯示其有流血及腦腫情況。由於蘇曾長時間心臟停頓及腦缺氧，血含氧量下降會使其心跳愈來愈慢。至1月23日，蘇家人同意若蘇心臟再度停頓，不會再為其做心外壓，蘇最終於1月26日離世。另郭補充指，停止為病人急救的決定只需由兩名醫生簽署決定，院方只會通知家屬，而不須他們簽署或同意。

驗屍後發現曾感染柯薩奇病毒

法醫何文傑指死者感染一種名為柯薩奇病毒（Coxsackievirus)，從而出現心肌炎並引發肺炎，並因缺血性腦損傷及橫紋肌肉溶解症的併發症致死。

案件編號：CCDI-89/2017