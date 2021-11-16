21歲女心肌炎亡｜無心臟病史　胸口痛求醫　突精神錯亂陷入昏迷

沒有長期病患亦無心臟病史的年輕女子，因覺頭暈作嘔及胸口痛等到瑪嘉烈醫院求醫，醫生懷疑她心臟出問題需留院觀察，怎料當晚突然精神錯亂，情況急轉直下，送入深切治療部後一直陷於昏迷，3周後死亡，疑因心肌炎致死，並與感染有關。死因庭(16日)就女子的死作研訊。急症室醫生指女子入院時已有心口痛及呼吸困難等症狀，左胸椎亦有雜音，懷疑她心臟有問題需留院觀察；護士亦察覺女子在床上輾轉不安，但神智清醒，惟突然出現暴力行為，院方最後需為她注射鎮靜劑。



死者蘇潔茵（終年21歲）在2017年1月4日被送往瑪嘉烈醫院急症室治理，留院3周後不治。

死因報告指有感染問題

死者父親蘇遠光供稱，女兒於2017年1月3日感到頭暈、作嘔，翌日雙腿無力，於是將她送往醫院治理，入院當晚已經要進行首次急救，後來女兒獲送往深切治療部，並一直昏迷直至離世。蘇父稱，女兒沒有長期病患，也沒有心臟病史，女兒離世後，他獲告知女兒因心肌炎離世，死因報告則提及是因為感染問題。

女死者蘇潔茵因覺頭暈作嘔及心口痛等症狀，由家人送到瑪嘉烈醫院求醫。(資料圖片)

入院時心口痛延伸至肩膀

急症室醫生盧偉指，蘇潔茵(下稱：蘇)入院時出現心口痛，疼痛延伸至左肩膀，亦出現呼吸困難、冒汗、心跳加速的徵狀，經檢查後，發現她左胸椎有雜音，但X光片及心電圖正常，初步懷疑她有心臟問題，因此要求她留院，惟認為當時沒有處方藥物的需要。

急症室醫生盧偉指指蘇潔茵入院時出現心口痛、呼吸困難、冒汗、心跳加速等徵狀，左胸椎有雜音，初步懷疑她有心臁問題。(李慧娜攝)

白血球突增未再作檢查心臟已停

內科病房醫生王華鈦則指，蘇被送入內科病房時清醒，未見心臟或呼吸異常，當日傍晚卻出現精神錯亂，血液檢查顯示白血球增加，於是為她處方抗生素。稍後時間，院方欲為她進行脊髓刺穿，以作進一步檢查，但程序尚未開始前，她已出現心臟停頓，並要進行搶救。

王表示，蘇起初的徵狀「好散」，沒有出現指標性的徵狀，只可說她有機會出現心臟問題或炎症，因此才替她進行詳細的驗血。

女護士崔詠儀稱她值班期間，曾見到蘇潔茵在床上輾轉不安，神智清醒，卻突然出現暴力行為。(李慧娜攝)

突出現暴力行為需注射鎮靜劑

內科病房護士崔詠儀提及，她值班期間，曾見到蘇在床上輾轉不安，曾問蘇有沒有出現頭暈、頭痛或心口痛，蘇回答沒有，雖然她有出現口水痰，但份量不多，蘇仍神智清醒，她未有見到蘇出現嘔吐。後來，蘇突然出現暴力行為，因此院方要約束她，並為注射鎮靜劑及進行緊急電腦掃描。

下午繼續。

案件編號：CCDI89/2017