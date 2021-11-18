趙家賢被咬甩左耳案｜證人：被告被人包圍愈見瘋狂　有如不受控制

時任區議員趙家賢前年在太古城中心外，疑遭人咬甩部份左耳案，今（18日）在高等法院續審，當日曾在現場出現的證人稱，當日見被告用刀插一名男子的肚後再插該男子的背部4刀，他即入商場大叫：「有人斬人。」之後更多人走到商場外查看，當時趙已在一旁掩著左耳，被告卻離開，惟遭現場人士阻止，被告作出反抗，他見被告看似被愈多人圍著就愈瘋狂，有如不受控制一樣。



當日商場有人鏈及唱歌活動

任職高級物業助理的陳家盛供稱，案發日下午5時許，太古城商場有公眾活動，有300、400人在商場內唱歌和組成人鏈。防暴警約6時30分入商場，進行趕散。他及後到商場二期的出口，安排商場內的人士離開。期間，有一名黑衣男子離開時向他說：「點解放警察入嚟，係咪想呢度變咗做新城市廣場？」

主要證人供詞及案發經過。(詳看下圖)

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手上染血女子向陳稱被打

未幾，陳家盛聽到一把女士的聲音，謂：「唔好拉。」他上前查看，有一名穿白衫的女士向他表示被打，手上染血，另一名黑衣男子則一拐一拐走向他們。此外，他亦見到被告陳真(50歲)和另一名穿深綠衣的女子糾纏，遂上前分開兩人。

被告捉住趙時力氣大

趙家賢其後出現，並問被告為何施襲，被告回應：「我唔係打人，我係打狗。」被告被現場的人怒罵，開始激動。陳家盛則按趙的要求，推被告至牆邊。惟被告突然掙脫，趙上前攬著被告，遭被告咬甩左耳。被告之後被人圍著，他的同事亦到達，協助趙止血。他稱曾嘗試分開被告和趙，但因被告力氣大而不果。

被告愈被人圍愈瘋狂

居於太古城的證人高縫則稱，案發時途經現場，看到被告持刀，插向一名黑衣男子的肚，再在部男子的背插四刀。高走入商場，大喊「有人斬人」，商場內的人因此走出商場查看。高亦離開商場，當時被告想離開，但遭現場人士阻止，期間作出反抗。高形容：「越圍住佢（被告），佢越瘋狂」。高解釋，被告當時如不受控般。此外，高亦看到趙家賢按著自己頭的左側。

被告陳真（50歲），被控3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪。控罪指他於2019年11月3日，在太古城中心外意圖使溫浩倫、梁碧琪和趙家賢的身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他們；及於同日同地襲擊梁瑩瑩。其中事主溫浩倫和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

案件明續。

案件編號：HCCC204/2020