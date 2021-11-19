綠置居2021｜啟鑽苑開售半個月賣出逾半單位　惟兩屋苑乏人問津

【綠置居/啟鑽苑/租置計劃】新一期綠置居上月29日開始揀樓，包括新盤鑽石山啟鑽苑、上期貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位，以及首次推售的約800伙租置屋邨貨尾單位。

推售不足半個月，坐擁雙鐵路優勢、單位較以往綠置居項目都要大的啟鑽苑，繼續成為「搶手貨」，不足半個月已售出超過一半單位，僅餘下約1,000伙，至於上期貨尾的兩個屋苑青富苑、蝶翠苑則繼續乏人問津，至今僅售出3間，合共尚餘534伙。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，啟鑽苑銷情理想，但預料大部分大單位已被揀走，銷售速度會放緩，但相信其位處市中心仍是優勢，將能繼續「吸客」；他特別提到，不少租置單位面積較大、定價便宜，亦吸引到不少捧場客，銷售亦不俗，至今已售出近三成，至於上期兩個貨尾單苑則繼續「慘淡」，估計難扭轉劣勢。



今期綠置居自10月29日開始揀樓後，至今已售出1,317個單位，當中大熱的啟鑽苑佔大部分，開售約半個月以來，銷情持續踴躍，至周三（17日）已售出1,067伙，佔屋苑逾半伙數。房委會昨日（18日）表示，再售出39個啟鑽苑單位，至今僅餘1,006個單位。

租置尾已售近三成單位

另外，租置屋邨貨尾單位銷情亦不俗，雖然樓齡較大，但大部分單位較大，售價不足100萬，成功吸客，至今共售出208伙，接近26%。

至於上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位則因為單位面積太細，近乎無人問津，至今僅分別售出1個和2個單位，合共尚有534伙可供選購。

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房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，啟鑽苑銷情十分理想，與其位於市中心和單位較大有關，但預料大單位陸續被揀走後，銷售速度會開始放緩，但他仍對該盤有信心，認為餘下的單位雖然較細，但仍可以屹立市區的優勢吸客，相信不會步青富苑和蝶翠苑後塵。

招國偉：青富苑、蝶翠苑細單位料無人問津

他又指，租置單位的銷售亦很好，預料會繼續暢銷，但青富苑和蝶翠苑則「好慘淡」，現時被揀走的單位，主要是上期被「撻訂」的單位，單位相對較大，估計餘下的單位最細僅得100多呎，加上位置較偏僻，相信難有人問津。

今期綠置居的價單上月22日曝光，鑽石山啟鑽苑的「樓王」位於第4座3601室，單位面積479呎，售385萬元，呎價達8,038元，樓王在開始揀樓約一小時已售出；最便宜的單位則是同座的206室，單位面積186呎，售117.93萬元，呎價6,340元，惟單位較細外，大廳更呈長條型設計，相信較難分間房間。

至於隨今期綠置居推售的租置單位則有815伙，來自港九新界共38條屋邨，當中屯門山景邨佔最多，共出售84伙，而租置「樓王」則位於黃大仙東頭二邨振東樓607室，實用面積544呎，售價101.8萬元；最便宜的則是屯門良景邨良俊樓206室，單位售價僅14.4萬元，呎價只須962元。

部份租置計劃貨尾單位內櫳

