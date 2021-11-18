許留山最後分店營業至本月底　老牌成絕響　市民排隊幫襯留回憶

香港老牌甜品店許留山將全線結業，最後一間位於油塘的許留山分店只營業至本月底。消息傳出後，有不少市民特意前來「回憶紀念」，門口曾多次出現人龍排隊購買，店內七、八個卡位亦滿座，有食客表明知悉店舖將結業後才決定前來「打卡」，「食回憶」。



香港老牌甜品店許留山將全線結業。近日網上流傳，最後一間位於油塘的許留山分店營業至本月底（廖雁雄攝）

今日接近下午五時，許留山店舖員工向陸續前來的客人稱，是日食材已售罄，要提早關門。員工向記者表示「今日真係忙咗好多」，又指結業消息昨晚凌晨傳出後，「備唔切貨」，芒果系列飲品依然最受歡迎，其他如港式西米系列及蘆薈、椰果等配料都一早售罄。

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有00後大學生Natalie和Burina表示前天已從網上知道消息，覺得「可惜但唔surprised（不意外）。」今日特意前來「食回憶」，稱自己喜歡許留山的芒果系列甜品，粒粒芒果口感強，可配上其他小食，套餐價格便宜。又憶小學時，許留山有午餐供應，有瑞士雞翼、咖喱飯；現在明顯以便利飲品為主，認為後期主打遊客生意，餐單口味都因此改變，而現在終需結業亦無可避免。

大學生Burina在店內食過多款芒果甜品後，再另購外賣。（廖雁雄攝）

黃小姐黃先生稱許留山屬「他們的回憶」，經常食芒果甜品，今日特意前來回味。（廖雁雄攝）

老食客持龜苓膏禮卷惟無法兌換 寫有「無限期使用」字句

另外有居住在港島的中學生特意前來，表示昨天知道即將結業，特意放學前來一嘗最後的芒果滋味。除了芒果飲品受歡迎外，亦有年紀較大的市民帶上許留山馳名的龜苓膏禮卷前來，惟油塘分店已無龜苓膏供應。有市民向記者表示套票已「唔記得幾耐之前買落，寫住無限期使用」。

以西米撈等甜品一度風靡80後及90後年輕人的「許留山」，由涼茶手推車仔檔，至人人手執一杯「芒椰奶西」，最終所有香港分店關閉，許留山半個世紀的香港發跡史，一切隨風消逝。

芒果西米撈闖名堂

根據許留山網頁資料，60年代初期由許慈玉創辦，並以其父的名字作店名，最初只是一個在元朗售賣龜苓膏及涼茶的手推車檔。後來許留山首間店面落戶元朗炮仗坊，至80年開始改售椰汁、糖不甩、蘿蔔糕等甜品小吃，並於1992年創出「芒果西米撈」而聞名，並逐步推出杯裝特飲，成為香港年輕人潮流。許留山於2016年曾一度有260間分店，遍佈中國內地、馬來西亞，甚至衝出亞洲，在英法等地均可品嘗。

許留山於2008年易手予馬來西亞企業，再於2015年被內地企業煌天國際收購，一度傳出有意上市，但後來再無進展。

法庭曾頒清盤令

翻查傳媒報道，許留山於2019年5月至10月期間，有6間分店傳出欠租，2019年尾至2020年初關閉了十多間門店，財政問題屢受關注。去年7月及今年1月，許留山都曾因欠租被債權人申請清盤，聆案官於2021年5月向「許留山食品製造有限公司」頒下清盤令。許留山的facebook專頁於去年12月之後再無更新。

許留山所有香港分店結業，其官方網頁顯示在內地、加拿大、菲律賓、南韓均有分店，惟網頁似乎有一段時間未有更新，難以確實計算全球尚有多少分店，有指上海分店均全數結業。