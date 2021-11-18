在時代的巨輪下，市場滯弱留強，不少盛極一時的店舖，都漸漸淡出了我們的視線。60年甜品老字號許留山，宣佈油塘的最後分店將於11月尾結業，正式結束他們在港的甜品業務。高峰時期曾在全球多達280間分店，可惜近年主攻遊客生意的許留山受疫情嚴重打擊，陷入多宗債務官司，被法庭頒下清盤令，最終宣佈結業。



（網上圖片）

許留山可以說是香港芒果甜品界的始祖，店舖曾推出超過200款以芒果為主的人氣甜品和飲品，除了元祖級的招牌甜品「芒果西米撈外」，芒椰奶西和多芒小丸子都極受日、韓、台的遊客歡迎。

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芒椰奶西（ig @ hongkong_walkers）

許留山創立於60年代，但當時並不是賣甜品為主，而是在元朗售賣龜苓膏及各式涼茶起家，後來80年代進行革新才開始兼售椰汁、糖不甩、果凍、蘿蔔糕等甜品小吃，由傳統涼茶舖逐漸轉型。店舖於92年推出全港首創的「芒果西米撈」大受歡迎，亦奠定了許留山「港式鮮果甜品店」的地位。

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那時還未有大量遊客追捧的許留山，只需花＄20便可品嘗價廉物美的芒果特飲，是炎炎夏日裏和朋友的好去處。可惜近年主攻遊客生意的許留山價格上漲，味道亦大不如前，不幸受疫情嚴重打擊，陷入多宗債務官司，最終被法院頒下清盤令，宣佈在11月底正式結業。

其實除了許留山外，香港亦有不少盛極一時的食店，變成了市民回憶中的味道，以下8間食店你又有吃過嗎？

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小時候的味道只可追憶不可回味，令人不勝唏噓，這８間食店當中，你最懷念的又是哪一間呢?

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最近有連登網民發文「一人一個酒樓飲茶嘅特別回憶」，本想分享一些有趣故事，沒想到引來大量網民留言，聊起過去飲茶的集體回憶。小時候跟家人去酒樓飲茶，大人們都會拿著報紙睇足一日，感到無聊只可以自找樂子，大至酒樓外的大魚缸，小至枱上的一枝小牙籤，都可以玩足一日。未知大家又有甚麼關於酒樓的回憶？

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