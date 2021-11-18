許留山成港人回憶TWINS都唱過　以其為靈感的歌曲原來唔止呢首

甜品連鎖店許留山早前宣布，香港最後一間位於油塘的分店將於本月尾正式結業，意味着「許留山」這三個字將成為絕響。許留山曾在香港紅極一時，其中「芒椰奶西」、「芒椰蘆薈爽」等芒果風味的甜品更是不少港人的童年回憶，除了在不少劇集及電影見到許留山的蹤影之外，甚至有音樂人以許留山為靈感寫入歌曲中，將在那個時代長大的人的回憶好好留住。
最經典的非TWINS的《友誼第一》莫屬，這首於2002年推出的作品可謂見證了許留山最鼎盛的時期，其中有一句歌詞寫道：「讓我們結伴探訪許留山，感情不必分你高班我低班」，講述一班同學去許留山一齊食東西建立友誼的集體回憶。這首歌一看就知道甚有年代感，皆因如果是現時的創作人，絕對不會將許留山寫入歌曲中。
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