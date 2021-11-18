許留山最後一間分店月底結業　芒椰奶西將成追憶　母企曾計劃上市

又一個本土飲食品牌，將成為集體回憶。成立於上世紀60年，曾於90年代及2000年代間風靡一時﹑由傳統涼茶舖轉型成為新型甜品舖的許留山，其在香港最後一間﹑位於油塘大本營商場的分店，將於本月底結業。被視為鎮店之寶的甜品芒椰奶西，即將成為香港人一份腦海中的那一份追憶。

回想10多年，許留山在多區也有分店，其中位於旺角西洋菜南街的分店，其鮮紅色的門外裝飾，令人留下深刻印象之餘，更為最佳路標之一。

不過一切已隨時間流逝，西洋菜街南一帶的街舖已經歷了大變遷，昔日的痕跡已難再尋覓。

海外旅客曾慕名光顧

當年不少年輕一代，總會相約於許留山，促使該新式甜品舖生意日益興旺，在高峰期時曾在港擁有逾40間分店，更成為日本及韓國等海外遊客來港必定消費的熱點。

隨著業務增長，許留山這個本地品牌亦引起海外投資者注意。於2008年許留山創辦人家族，已將品牌售予馬來西亞投資者。7年後此本地品牌再度易手，新買家為內地飲食集團﹑經營黃記煌的煌天國際。煌天國際於2015年底以逾5億元人民幣，收購該品牌。

在2016年時《北京商報》引述董事長黃耕指出，收購後原來許留山公司管理層皆會保留，又指出或會透過同股不同權的「有限合伙人」制度，以拓展許留山業務。他又指出許留山的主打為芒果，若在某地區擁有獨特水果，亦會考慮轉換。

其後許留山差一點點便可登陸香港股市。收購許留山近20個月後，煌天國際並計劃在港上市並集資2億美元，部份資金用以償還當年收購許留山的貸款。據當年招股文件顯示，黃記煌及許留山為旗下兩大品牌，其中許留山分店數目為276間，當中208間位於內地，香港則擁有42間分店。

那麼許留山品牌財務表現如何？據當時資料顯示，許留山於2015年資產淨值為2.53億元，稅後虧損825.86萬元。

資料又顯示，於2016年許留山為煌天國際帶來4.6億元（人民幣‧下同）收入，佔比高達53.5%，不過卻錄得2,170萬元。在2015年許留山直營店日均銷售額為6,576元，翻枱率為11.2；加盟店日均銷售額為5,503元，翻枱率為9.3；於2016年直營店日均銷售額為6,319元，翻枱率為10.8；加盟店日均銷售額為5,145元，翻枱率為8.2。在2017年首5個月，直營店及加盟店日均銷售額分別為6,319元及4,567元。從有關數字反映出，許留山的業務表現並非太理想。

受到2019年社會運動及2020年爆發新冠肺炎疫情等因素影響，本港餐飲及零售行業遭到莫大打擊，許留山便是其中一間受影響品牌，加上產品質素不穩等因素，令到許留山在營運上面臨更大困難。結果本港分店數目在去年底時已減至9間，目前更只剩下油塘分店，該分店亦只會經營至本月底。

從此以後，想再一嚐許留山的兩大人氣甜品﹕芒椰奶西及芒果西米露，便不知是否還有機會了。