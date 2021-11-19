動物組織批麵包誘殺野豬不理想：好似呃野豬咁　促先阻餵飼

漁護署周三晚（17日）於香港仔深灣道首次執行野豬「捕殺令」，捕捉及人道毀滅7隻野豬，做法引起社會爭議。NPV非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪今日（19日）在電台節目表明反對做法，認為極不理想，「一直不鼓勵餵食，用食物引（野豬）出嚟再圍捕，觀感好似呃野豬，等野豬墮入陷阱，對未來教育都不理想」。

麥志豪認為政府應先採取非致命做法，例如不停巡邏及票控餵野豬人士，以及將全港定為禁餵區，「逼切性唔會突然出現，有好多方法未做，點解唔係循序漸進去做？」



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麥志豪今日在港台節目《千禧年代》中指，關心重點並非政府手法，而是政策本身有問題，並質疑政府沒有公布要殺多少隻野豬才會暫停現行做法。他又批評漁護署未採取其他循序漸進的應對方法，就使用致命方法對付野豬，造成市民不安。

他認為政府可如警方打擊違泊般，在一段時間內，如6個月間不停巡邏及票控餵野豬人士；以及採取「趕客方法」，當野豬一接近市區就用強光趕上山，「雷厲風行，半年時間無成效再諗其他方法」。

麥志豪批評漁護署未採取其他循序漸進的應對方法，就使用致命方法對付野豬，造成市民不安。（資料圖片）

對於漁護署指部份野豬習性已改變，主動向市民取食物而造成滋擾，麥志豪認為動物習性可改變，如到市區後沒有食物，相信可令牠們返回原居地。

南區區議員梁進於同一節目表示，區內野豬問題的確嚴重，幾乎每日收到投訴，區議會亦曾反映絕育計劃不可行。不過他強調，沒有料到漁護署會跳過所有措施，直接採取「捕殺令」。他指現時港島並非禁餵區，故如有市民餵飼野生動物，漁護署不會執法，只可以用亂拋垃圾等法例處理。因此他認為當局應先加強執法，「點解唔堵塞漏洞先？」