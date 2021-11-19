新冠疫苗｜梁子超：無可能先處理科興第三針　復必泰亦須盡快安排

政府昨天（18日）公布，市民若已接種兩劑科興疫苗而第二劑疫苗是在6個月前接種，不論是否屬優先組別，均可由下周二（23日）起預約和由當天起接種第三劑新冠疫苗。

呼吸系統專科醫生梁子超今日（19日）在電台節目指出， 以色列等地研究發現復必泰疫苗接種6個月後保護水平亦大幅下降，故不明白為何港府只安排接種科興疫苗市民先打第三劑，而復必泰則未有相關安排：「個個打時間唔同，無可能先處理科興第三針，復必泰都有啲人超過6個月，須盡快處理問題」。



▼本月第三針開打的情況▼



梁子超今日在港台節目《千禧年代》中指，不論科興或復必泰疫苗接種6個月後抗體數目和預防感染功效會下降，故須打加強劑延保護，若將來想與病毒共存，則更需打第三針。他強調，不少接種復必泰疫苗市民打針時間已超過6個月，認為須盡快處理問題，否則浪費疫苗中心人力。

至於第二針後相隔半年接種第三針是否適合，梁子超認為一般人免疫反應強，相隔太短時間接種不排除副作用及反應更強，認為隔半年接種在安全性及有效性更有保障。不過若再爆發疫情並來勢急，或有證據證明接種首兩劑疫苗後3、4個月，抗體水平明顯下降，就有需要提前接種第3針。

▼接種地點▼



他又指，政府應了解長期病患者及長者對疫苗有何誤解或問題，「要針對社會對疫苗誤解，提高長期病患者、長者接種率先可以同病毒共存」。他強調，如果本港不做好準備，與全球通關時間可能要推後；如冬季期間「外防輸入」有漏洞，本港第五波爆發情況可能比其他地方嚴竣。

他認為暫時無需要將完成接種疫苗的標準改為接種三劑，市民或難以接受，「大部份人未打都係搵嚟搞」。當日後接種三針的人口覆蓋較多時，就可以考慮修改標準。