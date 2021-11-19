粉嶺高球場用地建公營房屋增至逾一萬伙　明日大嶼細節明年底揭盅

佔地172公頃的粉嶺高爾夫球場，其地契於去年屆滿後，獲政府續租，惟其中32公頃用地將於2023年「復歸政府」。發展局局長黃偉綸透露， 高球場用地將全數興建公營房屋，初步計劃能提供超過1萬個單位，較早前建議的4,600伙高出逾一倍，預料未來兩、三個月將展開城規程序，將能趕及在收回土地前完成。

至於明日大嶼計劃方面，黃偉綸則透露，最快明年尾交代交椅洲人工島填海界線、範圍、基建和交通走線及融資方式，冀與社會「一齊傾」。被問到會否在維港填海，他則指仍未有定案。



+ 6

黃偉綸接受《香港電台》專訪時表示，公營房屋供應緊絀，因此決定將收回的32公頃粉嶺高爾夫球場用地全數撥作興建公營房屋，最快可於未來兩、三個月展開城規程序，預料有關程序需時一年，能趕及在有關用地2023年9月復歸政府前完成。

政府前年宣布，接納土地供應專責小組建議，包括將粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東32公頃用地作房屋用途，當時指公私營房屋比例有機會採用「七三比」，即是7成土地興建公營房屋、3成興建私人住宅，估計合共只能提供4,600伙，預料有地最快在2024年初變成熟地。黃偉綸當時曾表示，若研究後公營房屋比例增加，單位數目亦會相應增加。

+ 2

另外，土木工程拓展署日前交代明日大嶼的環評研究報告，披露人工島及香港島之間建5公里長的海底沉管隧道。黃偉綸在專訪中表示，正研究連接人工島的「落腳點」，明年第4季或會就連接港島西一段提出多於一個方案。他續指，其中一條連接路會在交椅洲北面穿越大嶼山，再對接日後啟用、連接元朗的「11號幹線」。

他又提到鐵路的連接點，初步構思是在交椅洲穿越欣澳，經屯門大欖涌，再到內河碼頭，有信心人工島首批居民在2033年入伙前，道路的基建工程已竣工，屆時將能疏導新界西北交通，鐵路工程則會在較後階段才落成。

至於會否在維港填海，他則指要視乎港島連接路的走線，強調政府不會違反《保護海港條例》，若落實填海大計，將要說服到自己「有凌駕性公眾需要」。對於有環團批評，有關環評研究並無提及填海位置和界線等，難以分析工程對環境的影響，黃偉綸反駁指，現時做法「科學」，強調若無詳細研究，難以定出填海界線。