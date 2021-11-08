明日大嶼｜政府分三部份交環評報告　環諮會：填海規模應可加可減

本屆政府力推「明日大嶼」計劃，首階段將研究於交椅洲一帶建約面積1,000公頃的人工島，土木工程拓展署等今日在環境諮詢委員會會議上指，整個項目將分為三部份提交環評，包括填海工程、人工島上發展，以及接駁人工島交通基建，料今個月提交環評研究概要申請。

當局又指，目前已開始進行生態調查，希望得到該處生態基線資料。環諮會主席黃遠輝直言「未做生態研究已決定點填海，或者填幾多好，技術層面上係錯誤」，故肯定當局目前進行生態調查做法；並建議當局收集科學數據後，才決定人工島規模，期望以「可加可減」方式進行決定，如發現環境有負面影響，應縮小發展規模。



黃遠輝（右）建議當局收集科學數據後，期望可以「可加可減」方式決定人工島規模。（黃金棋攝）

「當風位置填高啲」

環諮會今日（8日）討論中部水域人工島的顧問研究詳情，會上不少委員關注氣候變化對基建的影響。土木工程拓展署可持續大嶼辦事處處長方學誠回應指，會與天文台有緊密聯絡，未來發展會仔細考慮在當風位置「填高啲」等。

另外，委員梁美儀提出，如在海岸線上發展人工濕地，除了可減低風暴潮帶來的影響外，亦可增加生物多樣性。她又建議，政府可參考新加坡及荷蘭等地，利用懸浮裝置作建設，如在躉船發展休憩用地，如球場等，便可減少填海範圍及成本。方學誠回應指，目前人工島大小、形狀等仍在進行研究，未有最後定案，會詳細考慮其意見。至於財務安排方面則暫未能提供具體方案，預期明年才有初步財務方案、成本估算等資料。

明年底前有初步生態調查結果

有委員關注人工島生物多樣性問題，副主席譚鳳儀提出，該處有珊瑚棲息地；並批評當局報告中指會透過屋頂種植、路邊植樹等增加生物多樣性，直言「呢啲只係綠化，唔好以為擺啲綠色嘅嘢就做到生物多樣性」。她認為其他委員提出如人工濕地等，則相信可加強生物多樣性。當局回應指生岸海岸線「必然係選項」，而目前正已開始進行生態調查，料明年第三、四季或有初步結果，屆時可再匯報。

黃遠輝會後被問到會否認為當局不重視項目帶來的生態影響，他回應稱不認同，並指「明日大嶼」項目是本港歷史以來最大基建項目，環境保護、工程及財政亦是很大挑戰，故需42個月較長的時間才完成研究，而當局會就階段性進展會到環諮會磋商。他又料，生態環評須進行一個周期，大致上約一年可涵蓋數據。

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黃期望當局完成研究後，可根據客觀科學數據決定人工島規模，倒如數據顯示規模對生態有負面影響，可考慮將規模縮小；如數據顯示有機遇延伸發展，則可填海工程擴大至喜靈洲一帶。被問到有委員批評人工島僅得10%土地擬作房屋用途，黃遠輝回應指，居住空間取決於地積比，粗略估計10%居住空間不太低，因本港整體房屋佔地比例約為8%。