明日大嶼｜環評研究闖關未有人工島位置詳情　擬建過海隧道接港島

政府於2018年提出「明日大嶼」計劃，近日提交環評研究概要申請，初步工程項目曝光。當局為明日大嶼環評「斬件上馬」，今輪提交的環評簡介文件，分為交椅洲人工島填海工程、交椅洲人工島發展、以及香港島至大嶼山東北連接路三份。

根據文件資料，工程將於交椅洲人工島及香港島、竹篙灣、大嶼山東北之間，興建一條由公路及過海隧道組成的連接路等。根據圖片，連接港島西的過海隧道出口，將接近現時林士街天橋一帶，假如工程成事，將會成為連接港島的第四條行車過海隧道。

簡介文件又提到，交椅洲人工島發展暫定的填海範圍約為1,000公頃，但文件尚未提供人工島具體位置，文件的附圖只劃出研究填海的暫定大概範圍，稱不會佔用海域內的現有島嶼。文件又指，由於交椅洲東岸有一艘已發現的沉船殘骸，需做海洋考古調查。施工期間或對具保育價值的動植物構成影響，包括海鳃在內的珊瑚羣落、馬蹄蟹、白腹海鵰等。



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土木工程拓展署提交三份環評研究概要申請，分別為交椅洲人工島填海工程、交椅洲人工島發展、香港島—大嶼山東北連接路。交椅洲人工島發展暫定的填海範圍約為1,000公頃，預料日後可供40萬至70萬人居住，項目落成後可提供約20萬個就業機會，首批居民有望2033／2034年開始入住。

文件透露，人工島及香港島之間建5公里長的海底沉管隧道，圖片顯示將連接現時林士街天橋一帶。另外，人工島與竹篙灣之間亦會建4公里長的海上高架橋、陸上高架橋和道路，根據圖片會與竹篙灣公路接駁；此外，人工島與大嶼山東北之間，亦會建長約5公里的海上高架橋、陸上高架橋和地底隧道，但未知具體接駁範圍，該處現時為山路。

交椅洲東岸曾發現沉船殘骸需作海洋考古調查

填海工程將分階段施工，視乎進一步勘測結果。簡介文件指出，因應人工島填海工程闢出的施工通道闊度約7米，包括鄰近現有幻想道及竹篙灣檢疫中心的地面路段，長度約為2.5公里；以及連接竹篙灣和交椅洲人工島填海區的海上高架路段。文件指，施工通道只允許建築車輛使用，屆時會有部份道路封閉。

工程影響方面，施工期間可能對具保育價值的動植物造成影響，例如海鳃在內的珊瑚羣落、馬蹄蟹、海洋哺乳動物、鮑氏雙足蜥及白腹海鵰。另外，之前交椅洲東岸曾發現沉船殘骸，由於填海工程可能造成海牀直接喪失或滋擾，因此會作海洋考古調查，確定受影響考古方面的潛在價值。

對於是次環評研究未有交代人工島位置、詳細面積、形狀。綠色和平項目主任陳可淳對此感譁然，形容前所未見，認為政府根本未做足準備，便倉卒提交環評文件諮詢。她續指，過往同類的大型填海工程項目，都會提供更多詳情，甚至填海後島上的規劃資料都會齊備，惟現時基本資料欠奉，難以分析工程對環境的實際影響。她批評，當局在欠缺具體資料下，就為工程項目的環評闖關，其實未能達到諮詢用意，強調會反對「明日大嶼」，相信有其他更好方案。

公眾可由即日起至11月25日，就該三份環評研究提供意見。