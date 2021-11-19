月偏食｜中環海濱可觀賞　料下午6時見月亮　太空館：月球無咗半

繼今年5月出現月全食後，今日（19日）本港天空將上演月偏食。太空館表示，今次月偏食月球最多有97%面積被地球陰影遮掩，不過本港月出時「食甚」階段已經結束，即無法欣賞到最大面積月亮遮蓋情況，亦難以看到「血月」，今日月出時間為下午5時38分，料下午約6時放工時間，市民仍可觀看到「白色月亮無咗一半」的天文現象。

太空館又推介市民到中環海濱、尖沙咀星光大道及白石角海濱，望向東北面賞月，惟因今次月偏食，香港觀賞到的是月亮「帶食而出」，月球高度較低，市民要留意障礙物高度，而「企高啲都係好策略」。



▼2021年5月26日晚月食▼



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根據太空館資料，當太陽、地球和月球三者排列成一線，月球進入地球影子時，月食便會發生，月偏食則是當只有部分月球進入地球本影。月偏食的過程可分為半影食始、初虧、食甚、復圓和半影食終五個階段。

今日月球將於下午5時38分升起，屆時食甚階段已經結束，月球正逐漸離開地球本影。至晚上6時47分，月球「復圓」並完全離開地球本影，整個月食過程在晚上8時06分當月球離開地球半影時結束。

太空館助理館長陳俊霖向《香港01》表示，由於月出時，月球高度低，料要至下午6時才見到月亮，屆時只能見到月球有一半被遮掩。

香港在今次的月偏食時只能看到「復圓」及「半影食終」最後兩個階段。（太空館網頁圖片）

陳俊霖又指，若天氣良好，即使本港只見到「復圓」階段月食，「但都唔難辨認到，（月亮）會好明顯無咗一半」。至於今次月偏食會否如今年5月的月全食時般，月亮變成銅紅色「血月」？陳坦言「唔會預期睇到紅月亮，都好困難。」他解釋，因本港今次未能看到「食甚」階段，加上月球高度低，故料只會見到平常白色月亮。

山頂盧吉道、中環海濱皆為賞月好去處

至於觀賞地點方面，陳俊霖笑言「企高啲都係好策略」，例如山頂盧吉道，不過由於該處是馬路，故市民要注意安全。另外，從中環海濱等望向東北面，無遮擋的地點，亦是觀賞今次月偏食好去處。

明年11月8日再有月全食 港可看到「食甚」階段

天文台料今晚多雲，市民或難以觀賞今次月食。不過亦毋須失望，因陳俊霖指下一次月食將會在明年11月8日，屆時將會出現月全食。明年月全食同時是「帶食出」，惟本港將可看到「食甚」階段，「睇到嘅時間比較長，想睇紅月亮就有大啲機會」。

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