月全食｜「超級血月」錯過要等12年　5月26日晚唔用望遠鏡都睇到

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-23 09:00

滿月是尋常的天文現象，然而周三（26日）本港將迎來一個罕見的滿月。周三當晚本港將可觀察月全食，加上當日是月球距離較近地球的日子，出現「超級月亮」，雙重天文現象形成「超級血月」。 香港太空館二級助理館長戴曉峰接受《香港01》專訪時解釋，月全食時月亮不會完全消失，而是會呈銅紅色，這是因太陽光穿過地球大氣層時，只餘下紅光折射到月球表面。暗紅色的月亮，又被稱為「血月」。 戴指，今次月全食「撞正」超級月亮，純屬「咁啱」。如今次錯過，則要到2033年才能再觀賞。雖然今次超級月亮為全年最大滿月，惟他強調，單憑肉眼其實難以分辨月亮的大小變化，如市民賞月時，覺得月亮變大亦實屬錯覺。他笑言，「唔好期望（月亮）好似吹汽球咁會吹大咗，如果唔係，就真係『吹大咗』。」

太空館解構「超級血月」系列：

月全食｜太空館教路觀賞「超級血月」四區最佳 拍攝構圖有竅門

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月食時月亮呈銅紅色成「血月」

繼去年出現日偏食後，本港天空再上演難得的天文現象。戴曉峰接受《香港01》訪問時指，月食只會在農曆十五日前後的滿月期間發生，當太陽、地球和月球三者排成一線，地球在背著太陽的方向，會出現一條陰影；如月球完全進入不受直接日光照射的「本影」時，太陽光線被地球阻擋，就會發生月全食。

日食時太陽被遮擋不見，至於月食時，月亮是否會短暫消失？戴表示，月全食時，月亮不會變得全黑，因地球大氣層仍然有折射功能，將陽光聚在月面，但因「話晒喺地球個影後面，點都會變暗」。同時，當太陽光穿過地球大氣層，陽光中的藍色波長部分會被散射掉，餘下的紅色波長部分則會穿過大氣層，並折射到月球表面。因此當月食發生時，月球會呈銅紅色，形成「血月」。

▼太空館教用簡單工具模擬月食時月球變紅▼

至於「超級月亮」由於月球圍繞地球公轉的軌道有少許橢圓形，所以月球離地球的距離會有周期性變化，時遠時近。月球軌道離地球最遠的一點叫「遠地點」，最近的一點則是「近地點」。超級月亮是指滿月時，適逢月球運行到「近地點」附近，因此見到的月亮會比平日較大及較光。

下次本港觀賞超級血月要等到2033年

今次月全食適逢超級月亮，戴曉峰笑稱，「月全食唔算好罕見，超級月亮又唔算好罕見，但兩樣夾埋一齊就唔常見啦」。而下次月全食「撞正」超級月亮，則要等到2033年10月8日。至於下次在本港可以看到的月食，則是今年11月19日出現的月偏食。

▼2018年7月27日，火星大衝遇上月全食▼

超級血月同時是今年最大滿月

另外，周三出現的「超級血月」同時是今年全年最大的滿月。當晚看到的月亮直徑比全年最小的滿月大約14%。不過戴曉峰強調，單憑肉眼很難分辨月亮「超級唔超級」；並笑指如市民真的認為當晚月亮變大，亦只是錯覺。

戴解釋，當月球升得很高，附近沒有任何事物作大小比較，會誤以為月球變大；但當月球高度較低時，地面景物可作比較，故月亮又會是正常大小。