月偏食｜周五黃昏上演　本港可觀賞月亮帶食而出　太空館將直播

康文署表示，繼本港今年5月出現月食，11月19日（周五）將會出現月偏食，市民可於黃昏月出時，望向東北偏東的方向觀賞。

不過，今次月食發生時，由於月球高度較低，且天色尚未全黑，市民或較難清晰看到月球的位置，故香港太空館提醒選擇觀測地點時，要特別留意東北偏東方向的障礙物高度。

太空館將於當天下午5時半分至7時在網上直播是次月偏食。



2021年5月26日晚月食期間，「超級血月」終衝破雲層，高掛半空。（盧翊銘攝）

康文署解釋，月食可分為半影月食、月偏食及月全食三種。只有部份月球進入地球本影時便是月偏食。而月偏食的過程可分為五個階段，包括半影食始、初虧、食甚、復圓和半影食終。

周五當天，月球於下午5時38分升起，屆時「食甚」已經結束，月球正逐漸離開地球本影。直至下午6時47分，月球「復圓」並完全離開地球本影。整個月食過程在晚上8時06分，當月球離開地球半影時結束。

由於月食開始時，月球仍在地平線之下，在香港只能觀賞到月食部份階段，因此是次現象又稱為「帶食出」。

▼2021年5月26日晚月食▼



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或較難清晰看到月球位置

康文署又指，月偏食時，月球並不會被地球本影完全遮蔽。不過今次月食發生時，月球高度較低，且天色尚未全黑，市民或較難清晰看到月球位置。

當天下午6時，月球高於地平線不足五度，香港太空館提醒市民在選擇觀測地點時，要特別留意東北偏東方向的障礙物高度。

▼2018年7月27日，火星大衝遇上月全食▼



提醒遵守防疫措施

香港太空館當天會透過其YouTube頻道直播是次月偏食，市民亦可瀏覽康樂及文化事務署Facebook專頁及香港太空館Facebook專頁同步觀賞月偏食。

署方又提醒，天文觀測容易受天氣影響，故市民外出觀賞天象時應留意最新的天氣情況，並遵守最新的防疫措施、保持社交距離及注意個人衞生。