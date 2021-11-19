女嬰出生8日亡｜專家指其腦出血情況嚴重　院方宜召專科醫生候命

年逾40歲孕婦到聯合醫院產子時曾用真空吸盤助產，惟女嬰出生後頭部有腫塊並在8天後死亡，死因研訊今(19日)續審。兒科專家指女嬰帽狀健膜下出血，一定與使用真空吸引術引產有關，女嬰當時腦出血情況極為嚴重，令腦部缺氧及多個器官衰竭，即使院方「盡力追」，也未必追到其失血程度，認為院方「要做嘅嘢都做咗」，但指院方再遇上這樣高危產子狀況，應一早安排兒科醫生在旁候命。



逝世的女嬰詹雪琳(下稱：雪琳)於2016年1月30日凌晨誕生，其母親在聯合醫院分娩時，院方曾3次使用真空吸引術為她助產，雪琳出生後，醫生發現她頭部有腫塊，把她送往深切治療部觀察，惟雪琳的情況不斷轉差，同年2月6日早上10時14分死亡，在世僅8天。醫管局在研訊中以有利害關係一方列席。

兒科專家霍泰輝供稱，雪琳的致死原因是帽狀健膜下出血，而缺血、缺氧腦損傷則與大量出血有關，繼而休克導致體內多個器官受損。(劉安琪攝)

帽狀健膜下出血肯定與用吸盤助產有關

兒科專家霍泰輝供稱，雪琳的致死原因是帽狀健膜下出血，而缺血、缺氧腦損傷則與大量出血有關，繼而休克導致體內多個器官受損。霍自言並非婦產科醫生，但能確認帽狀健膜下出血，一定與使用真空吸引術引產有關。

霍續指，嚴重的帽狀健膜下出血較為少見，香港婦產水平較好，較少用吸盤助產。霍自言他擔任兒科醫生四十多年來，親自醫治過如此嚴重的帽狀健膜下出血病人只有2位，且其中一位是發生在國外。

指雪琳出血情況快得驚人

霍又指，雪琳當時的出血情況快得驚人，稱：「即使醫生盡力追，輸血畀佢，可能追唔到。」又指院方「要嘅嘢都做咗」。雖然院方的確有進步的空間，如可以再快點「畀血畀水」，但亦未必可以改變後果，因為始終嚴重出血屬非常難處理的問題。

雪琳出生已被懷疑帽狀健膜下出血

有專家指院方當時斷症「遲左」，霍指根據相關牌板資料，認為雪琳出生時已被懷疑有帽狀健膜下出血，醫生亦因見其頭部腫脹而為她量頭圍，除了懷疑有帽狀健膜下出血，甚少會為病人量頭圍。何官隨即指院方當時只是「懷疑」而非「確診」，霍則回應指兩者在醫學上差別不大，即使「診斷」亦不可能百分之一百確認，大部份的治療早於治療階段便要做。院方的確應盡快為病人輸血及輸液，惟「要幾快先夠快」則很難判斷，因醫生對此有很多不同的考慮，如血型配對及心臟承受能力等。

高危分娩應召兒科醫生候命

對於雪琳轉送至瑪嘉烈醫院才發現不宜洗腎，霍認為雪琳應先留在聯合醫院進行電腦掃描後，再找瑪嘉烈醫院醫生參考再作轉院決定，因雪琳當時的情況明顯不適合洗腎。另霍同意若遇上高危分娩，院方應該一早傳召兒科醫生到產房候命。此次事件中，霍認為應更早通知資深的醫生到場協助。

案件編號：CCDI-89/2017

主要證人供詞。(詳看下圖)