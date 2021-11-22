將軍澳景林商場變身單車駅　前港將駐場教破風　靠食學玩吸區外客

基滙資本成立的「民坊」近年密鑼緊鼓收購屋邨商場翻新，位於將軍澳景林邨的街市近日亦「大變身」，繼早前設計「打卡」勝地的啟業籃球場外，再引入運動元素，在翻新將軍澳景林商場時騰出街市部分範圍，設計成「單車駅」，請來兩位前單車運動員承租兩間店舖，分別是「香港單車學院」和「亞洲單車」，雙劍合壁，在教學同時，亦提供不同等級的單車和維修服務，是本港首個「一站式社區單車生活圈」。

為配合單車主題，商場設計極花心思，大門「凱旋門」和外牆亦有單車元素，民坊希望能藉此吸引區外市民到將軍澳「小旅遊」，除打卡，也能享用相當成熟的單車徑，令將軍澳成為新的旅遊熱點，集團亦擬再下一城，在未來的翻新項目加入滑板場和足球場等概念。



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冀翻新能配合將軍澳區社區發展

將軍澳景林邨鄰近港鐵寶琳站，在90年代初落成，邨內景林商場有近30年歷史，飽歷風霜。「民坊」今年5、6月斥資數千萬為商場翻新，負責項目的基滙資本資產管理高級總監許龍達表示，在翻新商場時，留意到區內單車徑發展成熟，加上鄰近「香港單車館」，希望今次設計能配合到社區發展：「好多人都踩單車，譬如禮拜六、日都知道好多人踩。」

前港隊主將何兆麟定期辦訓練班 兼設單車維修升級服務

「民坊」將街市部分範圍騰出設計成「單車駅」，內有4個舖位，除了一間食肆，其餘3間都與單車息息相關，包括由前港隊主將何兆麟創辦的「香港單車學院」，學院會定期舉行單車相關講座和工作坊，例如單車訓練、維修、配件升級改造等活動，讓大眾深入學習單車知識。

毗鄰的「亞洲單車」則由前職業單車運動員陳佑翹主理，提供專業單車購置服務，出售的單車由入門到競賽級，亦會提供個人化噴漆服務和單車精工維修服務。最後一間單車店則是扎根將軍澳多年的「富康單車」，該店一如既往會提供單車租借服務，讓未有單車的市民亦能嘗試在將軍澳破風。

既有教育，又有硬件設計，許龍達表示，商場亦在軟件上配合、添置不同配套，方便踩單車的市民，包括增設了淋浴間、單車儲存櫃、單車維修站和單車停泊處，不過部分設施需透過集團的手機應用程式的積分預約才可使用。

一個老舊的商場如何加入單車場館而不突兀？許龍達強調，整個商場的設計亦有加入單車元素，正門更有一個以凱旋門為概念的打卡位：「有個成功，踩完單車我凱旋而歸喇意念，咁就整一個法國嘅凱旋門，二來下屆奧運亦係喺法國舉行。」

另一「打卡位」則在「單車駅」的外牆，市民可以坐下休息外，亦可影靚相：「方便地區之外，我哋都想build up呢個文化，亦想吸引區外客，整啲IG位，你可以打卡嘅」。

新增小食街 方便車友泊好單車「掃街」

為吸引區外客到景林商場「小旅遊」，許龍達認為是街市外走廊新增的「小食街」，食客可以將單車放在儲物櫃或停泊處，便可去「掃街」，大快朵頤後再打卡，才「大家大細喺將軍澳兜個圈」，他形容是「幾好嘅一家活動」。