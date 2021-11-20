通關｜隔河遙望親人必備望遠鏡、中港電話卡　僅一條巴士線可達

排解兩地思念，隔河相見的位置鄰近處香園圍口岸附近，與對岸相距數十米，有鐵網圍封，只有一條巴士線可到達附近，位處偏僻，不少人迷路。

即使找對位置，要與親友見面談天，仍需一手執望遠鏡，一手持電話通話，電話網絡亦隨時連到內地網絡供應商。



香園圍口岸邊境一帶均有鐵網圍住，在疫情下政府實施出入境管制，口岸附近人流車流稀少，唯獨最靠近深圳河、香園圍污水處理廠後的一段路，有十數人站在鐵網前，不斷向對岸揮手。

唯一前往該處附近的公共交通工具，就只有上水站出發的79K巴士線，於蓮麻坑路站下車，步行約五至10分鐘就可以抵達。惟 巴士班次相對疏落，約20至30分鐘才有一班，途中有約30多個站。

有關路段不易找，附近沒有指示，記者一度差點誤闖禁區，駐守禁區警察一聽要找能望到對岸親友的地點，就立即得知所指何處，並指示要走回頭路才能到達。若是駕車，只要離開香園圍公路後，在迴旋處看到中電建築物，依路上斜就可見到鐵網。

要順利與對岸親友見面聊天，需一手持望遠鏡，一手持電話通話。（歐嘉樂攝）

長途跋涉為見親友一面，為了清晰看到容貌，好好聊上一天，亦要準備充足。望遠鏡和手機必不可少，先要靠電話聯絡找到對方位置，揮揮手確認，再用望遠鏡看清久違兩年的臉龐，邊看邊聊天，雖仍然觸不到，但已是疫情下最近的距離。

邊境網絡不穩，記者電話一度自動轉至內地中國聯通網絡，又一時收不到信號，建議可使用中港電話卡會較為順暢。

不過，有關地點仍為邊境，市民要注意不要攀爬或破壞鐵欄，有警車不時巡邏附近，有市民指深圳方面亦見有更多公安駐守，雖未有阻止兩地市民溝通，但仍需市民自律。