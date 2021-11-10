恒地投得中環海濱地王　傳真社揭政府毋須發展商重用天星碼頭舊鐘

中環新海濱3號商業地上周以508億元批予地產商恒基兆業，成為本港新地王，用地中包括要為政府重置15年前清拆的天星碼頭鐘樓。然而，傳真社翻查賣地條款，發現政府只要求發展商興建一座高25米的「時間裝置」鐘樓，無具體規定其外觀設計、用料等。 政府亦表明發展商毋須使用當年保留下來的機械鐘，違背當年的承諾。恒地沒有回覆會否使用舊鐘樓的機械鐘。



傳真社發現，翻查賣地條款，政府只要求發展商興建一座高25米的「時間裝置」鐘樓，無具體規定其外觀設計、用料等。 政府亦表明發展商毋須使用當年保留下來的機械鐘，違背當年的承諾。（傳真社圖片）

中環新海濱地王，地盤面積約51.6萬平方呎，可建樓面面積約161.46萬平方呎，主要作商業及零售用途，恒地指將會投資630億元發展該地皮，包括重置舊天星鐘樓及相關廣場空間，供市民24小時使用，工程將分兩期於2027年及2032年完成。

「時間裝置」與拆卸舊鐘樓一樣高

早於2006年中環舊天星碼頭位於中環郵政總局對開位置，因中環灣仔繞道工程於被拆卸，今次賣地章程列明，中標發展商須出資在原址重建一個內設「時間裝置」，高度與前鐘樓一樣為25米，由發展商負責日後的管理和維修，未經批准下不能在鐘樓展示任何廣告。但賣地章程規定鐘樓及「時間裝置」的重建要尊重原來設計，對是否使用當年保留下來的機械鐘、建築用料、顏色等，以及是否沿用當年鐘聲，都無具體規定。

另外，翻查地政總署網上公開的最新招標資訊，今年3月有人向地政總署就賣地章程要求「重建天星鐘樓」一項，查詢舊鐘樓零件現況、相片等資料。署方回覆時表示，有鐘樓的建築圖紙及三維立體模型電子檔案等可供查閱，鐘樓的兩個鐘面、長短針、指針操控桿等零件，目前屬康文署歷史博物館的館藏，買方可向署方申請借出，但署方特別表明，使用舊鐘樓零件在今次招標「並非強制要求」。

曾屹立維港海畔49年的舊天星碼頭鐘樓，於2006年被清拆，當時曾掀起一輪社會運動，要求保留建築，有團體擬回購天星鐘樓，並已準備資金和地方，要求政府出價，同時罕有地各大政黨，包括泛民和建制派，均要求暫緩工程，當時亦在港掀起歷史建築保育潮。惟政府不理各大政黨反對，在12月16日的凌晨時分強行清拆。

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由於反對聲音不斷，2007年時任房屋及規劃地政局局長孫明揚書面回覆立法會提問時表示，政府「了解市民對鐘樓的懷念之情」，已保存舊天星鐘樓組件，「將會在適當的地點重建鐘樓及將銅鐘重新裝嵌」。規劃署於2007年5月曾表示，舊鐘樓所保留的鐘面、銅鐘及機械部分會重新裝嵌於重建後的鐘樓內。

不過，至2017年規劃署公布的規劃大綱，只提到天星鐘樓須「以尊重原來設計的原則」原址重建，沒有再提及重新裝嵌機械鐘，以及設計、用料等方面的規定。

發展局：明確要求發展商原址重建鐘樓 恒地：無補充資料

傳真社向發展局查詢，有否要求發展商重建的鐘樓在包括設計、用料等方面要跟拆卸前相同，會否要求發展商重組舊鐘樓的時鐘。局方指，賣地章程中已反映相關要求會跟從3號用地的規劃大綱，明確要求發展商以尊重原來設計的原則，在原址重建舊天星鐘樓，發展商可按既定程序向政府申請借用舊天星鐘樓拆卸後的部分配件，在符合條件下作公開展示用途。

傳真社指曾向恒地查詢，在重建天星鐘樓的計劃中有關於舊鐘樓的重建、設計上有否「尊重」原來設計的原則時，恒地回覆稱，沒有補充資料可以提供，而根據政府新聞處公布的中標設計方案概念圖，可見有一個外觀與舊鐘樓相若的建築物。