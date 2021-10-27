氣候組織模擬全球升溫　倘升3度水淹香港　中環海濱退至滙豐總行

氣候變化問題加劇，本港亦不能倖免。關注氣候組織「Climate Central」最新研究指，若本世紀末全球平均氣溫上升攝氏3度，約50個城市將面對海平面上升的威脅，並需採取「前所未有」的防禦措施，否則將損失居住土地。研究又指，雖然威脅是全球性的，但最受影響城市，集中在亞洲。

研究更將香港列為全球首20個最受影響地區，估計如平均氣溫升溫3度，本港將有61%人口居住的地方被淹沒。Climate Central又製作模擬圖，預測世界各地名勝在升溫1.5度及3度，海平面上升情況。以香港為例，如升溫3度，中環海濱將大範圍被淹沒，中環碼頭亦將近被「沒頂」。



聯合國轄下「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）今年8月公布第六次評估報告（AR6）的第一部分，警告海平面持續上升已不可逆轉，並指即使全球升溫限制在1.5度內，海平面仍會至少平均上升約2至3米。

Climate Central聯同美國普林斯頓大學等機構研究員，利用全球海拔及人口數據，分析如在高碳排放情景下，預計在約200至2000年的時間內，全球平均海平面將上升8.9米。

假如全球排放量不變，更將導致全球平均氣溫升溫3度。而全球50個主要城市當中，主要位於亞洲的城市，需抵禦前所未有的海平面水平，否則將損失部份或近乎全部現存地區。若升溫3度，潮漲時海平面或會淹沒目前全球超過8億人生活的陸地。

研究模擬水平面上升 全球升溫1.5度中環海岸線已退至德輔道中

研究又表示，全球暖化帶來的威脅將集中在亞洲地區，升溫3度後，在中國現時約有4,300萬人生活的地方，在本世紀末將低於海平面。研究團隊又製作模擬圖，假設海平面上升情況，當中包括多個香港地標，如國際金融中心二期等。

模擬圖顯示，如全球升溫1.5度，中環的海岸線料會進佔到滙豐總行大廈前的德輔道中一帶；如升溫3度，中環新填海區大片平地將遭水浸，香港大會堂低座大樓更會被水淹去半座。研究強調，大幅減少碳排放，是所有沿海國家或地區所關注的議題，各地應立即減排，並在2030年前，將碳排放減至現時一半。

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渠務署、土拓署︰按需要適時更新相關設計標準

至於港府對全球暖化，引發的水位上升有何應對？渠務署回覆《香港01》查詢時指，該署會繼續密切留意IPCC最新數據，並會按需要適時更新相關設計標準，以及檢討雨水排放整體計劃研究及其相關模型，為將來所需未雨綢繆。現時正進行或規劃中的防洪工程，包括活化翠屏河、元朗防洪壩計劃等。

土木工程拓展署則表示，已於2018年年初，按照中溫室氣體濃度情景更新《海港工程設計手冊》，當中推算香港於本世紀末的平均海平面高度會上升約0.49米。該署負責的將軍澳海濱公園防浪牆建造工程、香港仔避風塘防浪牆建造工程等，均按照更新後的《海港工程設計手冊》進行設計。該署又指，會根據IPCC AR6的評估，密切監察最新數據，適時檢視和更新相關的設計標準和手册。