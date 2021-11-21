梁卓偉辭港大醫學院院長　盛傳曾與張翔競逐校長到二選一階段

香港大學醫學院院長梁卓偉今日（21日）公布辭職，轉跑道明年7月加入馬會任慈善及社區事務執行總監。2017年時任港大校長馬斐森在港大一連串風波下「突然」辭任，當時盛傳梁卓偉有份競逐校長一職，有指梁及留美內地學者張翔一直「鬥到最後」，惜最終由「外人」張翔跑出，成為現任港大校長，梁卓偉則繼續擔任院長。



2017年12月底，梁卓偉以教務委員會成員身份出席會議，與新校長張翔會面，會後被傳媒追問「落選」感受時，梁未有正面回應是否曾經申請做港大校長，但指深信醫學院同事會一如既往全心全力去支持新任校長，衷心祝願新校長帶港大再創高峰。



在2019年2月的港大傳媒春茗上，梁卓偉（左一）與剛上任校長的張翔（左二）來了個「世紀握手」，顯示沒有因為傳聞競逐校長之位而影響關係。（資料圖片／梁鵬威攝)

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2013年成最年輕港大醫學院院長

現年49歲的梁卓偉於1999年加入港大，擔任醫學院助理教授，5年後晉升為公共衞生學院副教授，2006年從哈佛大學回港後成為教授，並擔任香港社會醫學學院副院長和公共衛生醫學學監。

在2008年他從學術界跳入「熱廚房」，加入時任特首曾蔭權政府。他先後出任首位食物及衞生局副局長，2011至2012年轉任有「大內總管」之稱的特首辦主任，直至2012年年中政府換屆後離開，重返港大醫學院。

結束4年政府工作後，梁卓偉重返香港大學後擔任社會醫學系系主任，翌年出任港大醫學院院長，是港大歷年第二位年輕學院院長。

港大校長張翔一直以研究「納米隱身衣」為人所共知，有內地背景，在港大校長遴選中跑出。（資料圖片）

2017年獲多於一名特首參選人招攬

2017年時任港大校長馬斐森突然請辭，梁卓偉當時未有正回應是否有意角逐港大校長一職，但有傳媒引述消息，指港大遴選委員會曾考慮兩名人選，分別是梁卓偉及張翔，最後由張翔接任港大校長。

2017年時任港大校長馬斐森突然請辭，令梁卓偉成為接任人選之一。（資料圖片／張浩維攝）

在當年2月的港大醫學院春茗上，院長梁卓偉被問及會否逐校長一職時沒有正面回應，但就指從事科研教育的人，追求科研成就比行政職級更能代表成功，盼在研究及教學更上一層樓，而非行政職務。他當時續說，過去十年已擔任過四個公職，每當有新工作機會，都會考慮能否為該崗位或機構增值。時值換屆特首選舉，他承認有不止一個參選人團隊曾接觸他加入特首參選人的競選辦或未來問責班子，不過都一一已婉拒。

梁卓偉過往曾出任不同機構的成員，2013年起擔任醫管局成員至今；2014至2019年擔任教資會成員；2017年起擔任基層醫療健康發展督導委員會；2018年成為青年發展委員會非官方委員。

2019年本港爆發新冠肺炎，梁卓偉獲邀擔任特區政府督導委員會暨指揮中心設立之專家顧問團成員，並擔任「中國—世衛新冠肺炎聯合專家考察組」成員。